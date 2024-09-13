К фильму "Вера" выпустили специальное издание повести Галины Щербаковой

К выходу в российский кинотеатральный прокат фильма «Вера» Киностудии им. М. Горького в редакции Neoclassic издательства АСТ представили переиздание знаменитой повести Галины Щербаковой «Вам и не снилось» в серии «КИНО!!». Издание с исполнителями главных ролей Викторией Толстогановой, Тимофем Тимковым и Полиной Меркурьевой на кинообложке презентовали в рамках Московской международной книжой яркарки. В продажу книга поступит 13 сентября.

12 сентября в прокат вышла драма «Вера», это новая экранизация повести «Вам и не снилось» с Викторией Толстогановой в главной роли и новой оригинальной музыкой Алексея Рыбникова. Новое прочтение повести режиссером Ирой Волковой по сценарию Ярославы Пулинович предлагает посмотреть на героев и сюжетные линии книги в ракурсе, отличном от экранизации 1981 года. Главной героиней картины стала Вера — фанатичная мать, которая души не чает в сыне Ромке. И она категорически против любых отошений сына с дочерью первой любви её мужа Юлькой.

© Пресс-служба

В фильме влюбленных подростков Ромку и Юльку сыграли молодые актеры Тимофей Тимков и Полина Меркурьева. Также роли исполнили Ольга Сутулова, Алексей Розин, Ольга Лапшина, Наталья Бочкарева, Андрей Богатырев, Евгения Громова, Елена Нестерова.

© Пресс-служба

Картина выходит в прокат к юбилею первого издания литературного источника. В 2024 году исполняется 45 лет с момента первого издания повести «Вам и не снилось» в сентябрьском номере журнала «Юность». А 2 сентября исполнилось 115 лет со дня рождения режиссера первой экранизации Ильи Фрэза.