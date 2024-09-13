Кассовые сборы кинотеатров превысили 32 млрд рублей

Объем рынка кинопроката превысил в настоящее время 32 млрд рублей, по итогам года может превысить 42 млрд рублей, сообщила ТАСС министр культуры России Ольга Любимова на полях Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

"На текущий момент объем рынка кинопроката превысил 32 млрд рублей. По итогам года ожидается, что кассовые сборы превысят 42 млрд рублей. Напомню, что в 2023 году они составили 39 млрд рублей, достигнув досанкционных показателей", - рассказала министр.

Как ранее сообщала Любимова, объем рынка российского кинопроката этим летом - за июнь и июль - составил 5,4 млрд рублей. Так, кассовые сборы за лето стали максимальными за последние три года.