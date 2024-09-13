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Вышел тизер-трейлер сериала "Первый номер" с Цыгановым и Михалковой

Сегодня премьера сериала "Первый номер" режиссера Клима Козинского запланирована на фестивале "Новый сезон". И к этому событию представлен тизер-трейлер проекта.

Вышел тизер-трейлер сериала «Первый номер» с Цыгановым и Михалковой
© Российская Газета

Драма, в которой некогда успешный писатель перезапускает известный журнал и собственную жизнь, может похвастаться звездным актерским составом. В ролях - Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова и другие популярные актеры.

Режиссер проекта - Клим Козинский - известен по таким сериальным хитам, как "Вне себя", "13 клиническая". Авторы сценария новинки - Сергей Минаев ("Духлесс", "The Tелки") и Дмитрий Минаев ("Секреты семейной жизни", "Трудные подростки"). Премьера сериала "Первый номер" состоится скоро эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.

Фильмы и сериалы
Денис Власенко
Ида Галич
Клим Козинский
Равшан Курков
Ольга Сутулова
Дмитрий Минаев
Александра Ребенок
Сергей Минаев
Павел Деревянко
Егор Корешков
Лукерья Ильяшенко
Надежда Михалкова
Александра Бортич
Евгений Цыганов
Игорь Верник