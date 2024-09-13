Вышел тизер-трейлер сериала «Первый номер» с Цыгановым и Михалковой

Сегодня премьера сериала "Первый номер" режиссера Клима Козинского запланирована на фестивале "Новый сезон". И к этому событию представлен тизер-трейлер проекта.

© Российская Газета

Драма, в которой некогда успешный писатель перезапускает известный журнал и собственную жизнь, может похвастаться звездным актерским составом. В ролях - Евгений Цыганов, Надежда Михалкова, Павел Деревянко, Равшана Куркова, Александра Бортич, Ида Галич, Денис Власенко, Александра Ребенок, Игорь Верник, Лукерья Ильяшенко, Егор Корешков, Ольга Сутулова и другие популярные актеры.

Режиссер проекта - Клим Козинский - известен по таким сериальным хитам, как "Вне себя", "13 клиническая". Авторы сценария новинки - Сергей Минаев ("Духлесс", "The Tелки") и Дмитрий Минаев ("Секреты семейной жизни", "Трудные подростки"). Премьера сериала "Первый номер" состоится скоро эксклюзивно в онлайн-кинотеатре KION.