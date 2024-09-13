Восемь корейских фильмов, которые стоит посмотреть

14 сентября Пон Джун Хо, режиссеру фильма "Паразиты", исполняется 55 лет. Его трагикомедия о том, как бедная, но изворотливая семья пытается улучшить свое положение, стала первой южнокорейской картиной, получившей премию "Оскар". Триумф "Паразитов" в 2020 году киноведы называют историческим моментом —хотя бы потому, что впервые в истории смотра главный приз забрал иноязычный фильм. То, что эта остросоциальная, антикапиталистическая история отозвалась жюри, было неожиданностью даже для самого режиссера.

© кадр из фильма «Невидимый убийца»

Следствием победы стал и возросший интерес зрителей к корейскому контенту в целом: мир захватил k-pop, на стримингах одна за другой стали выходить дорамы, а полнометражное кино уверенно шагнуло в международный прокат. Рассказываем, какие южнокорейские фильмы последних лет стоит посмотреть.

"Невидимый убийца" (2022)

Триллер о том, как Южную Корею охватила неизвестная науке эпидемия: у заболевших начинаются проблемы с легкими — настолько сильные, что фиксируются даже случаи смерти. Среди тех, кто столкнулся с недугом, главный врач одной из больниц: его жена погибла от остановки дыхания, а сын находится без сознания. Герой пытается изучить природу болезни и разобраться в причинах происходящего, в то время как смертельных исходов становится все больше. Режиссер Чо Ён Сон представил сценарий к фильму в 2020 году. Он написан по мотивам реальных событий, но речь вовсе не о коронавирусе, а о трагической истории 2010-х годов: тогда по меньшей мере 95 человек погибли из-за токсичного дезинфицирующего средства для увлажнителя воздуха.

"Прошлые жизни" (2023)

Дебютный фильм Селин Сон получил несколько номинаций на "Оскар" и "Золотой глобус", собрал отличные отзывы и вошел в списки лучших картин 2023 года по версии The Guardian, Variety, Rolling Stone и других крупных изданий. Меланхоличная, неспешная мелодрама рассказывает о Норе — женщине, в жизнь которой спустя много лет возвращается ее первая любовь. В начале 2000-х связь между героиней и ее другом Хэ Соном оборвалась после того, как девушка с родителями уехала из Сеула и сменила имя. Теперь она живет в Нью-Йорке, у нее есть муж и интересная работа, но встреча с Хэ Соном заставляет всех героев задуматься, как иначе могла бы сложиться их жизнь.

Научно-фантастический фильм на тему цифрового бессмертия и этичности этого явления. Действие разворачивается в будущем, где популярностью пользуется необычная услуга: с помощью искусственного интеллекта и имитации видеозвонков люди могут общаться со своими близкими даже после смерти. Главные герои картины — молодая мать, которая теперь якобы проводит раскопки в далеких странах и выходит на связь, потому что беспокоится за свою дочь; и девушка, чей парень будто бы отправился в космос, но на самом деле находится в коме.

"Экстремальная работа" (2019)

Народный хит, обогнавший в домашнем прокате даже оскароносных "Паразитов": эта криминальная комедия стала самой кассовой за всю историю корейского кино. Главные герои — пять полицейских-неудачников, которых начальство считает безнадежными. Они ведут наблюдение за бандой преступников и для прикрытия снимают небольшое кафе, куда часто наведываются бандиты. Чтобы не вызывать подозрений, полицейским приходится работать на кухне. При этом курица, которую они жарят, получается настолько вкусной, что заведение становится популярным — приходят толпы клиентов, прибыль растет. Теперь героям придется сделать выбор между долгом и внезапно найденным призванием.

"Гений математики" (2022)

Трогательная драма о дружбе и любви к цифрам, которая объединяет. В центре истории находится Хан Джи У — одаренный парень из бедной семьи, сумевший поступить в элитную школу. В выпускном классе у него возникают сложности с учебой, затрудняет положение и то, что из-за проступка парня на месяц выселяют из общежития. Юношу пускает переночевать к себе школьный охранник — перебежчик из Северной Кореи. Внезапно выясняется, что этот пожилой мужчина, которого прозвали Коммунистическим офицером, может решать сложнейшие задачи. Джи У уговаривает охранника стать его репетитором, и жизнь обоих после этого сильно меняется. В одной из главных ролей — звезда фильма "Олдбой" Чхве Мин Щик.

"Децибел" (2022)

Главный герой триллера Кан До Ён — офицер в отставке. Он страдает посттравматическим расстройством после аварии на подводной лодке, а еще испытывает чувство вины за то, что смог спастись, а его товарищи — нет. Однажды ему звонит неизвестный и сообщает о том, что готовит теракт на крупнейшем в Сеуле спортивном стадионе. По его словам, бомба сработает, когда уровень шума на футбольном матче достигнет определенного количества децибелов. Кан До Ён намерен спасти людей.

Наполненный символами и метафорами триллер режиссера Ли Чхан Дон снят по мотивам рассказа Харуки Мураками "Сжечь сарай". Картина получила приз на Каннском кинофестивале, премию "Сатурн" и награду Азиатской киноакадемии. История разворачивается вокруг необычного любовного треугольника. Ли Джон Су влюблен в Хэ Ми — девушку, с которой они вместе росли в деревне. Он ждет возвращения возлюбленной из путешествия по Африке, но приезжает она не одна, а с Беном — состоятельным молодым человеком. Однажды выясняется, что у Бена есть пугающее хобби: с тех пор Джон Су начинает предчувствовать что-то страшное.

"Женщина, которая убежала" (2019)

Режиссера Хон Сан Су называют живым классиком корейского кино: на его счету десятки номинаций на престижные премии и четыре приза "Берлинале" — один из них как раз за фильм "Женщина, которая убежала". Ждать эффектных кадров и динамичного сюжета от картины не стоит: как и в большинстве своих работ, Сан Су сделал акцент на психологизме и аскетичном визуальном ряде. В главной роли — актриса Ким Мин Хи, полюбившаяся многим по фильму "Служанка" (2016). Ее героиня Кам Хи встречается с подругами, пока муж уехал в командировку. Непринужденные разговоры подталкивают к экзистенциальным размышлениям — о прошлом, настоящем и будущем.

Дарья Шаталова