Мэтт Ривз планирует снять трилогию «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Американский режиссёр Мэтт Ривз дал небольшое интервью изданию Collider. В нём постановщик «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном рассказал о сериале «Пингвин», премьера которого состоится уже 19 сентября.

© кадр из фильма «Бэтмен»

Как объяснил Ривз, шоу окажет прямое влияние на будущее продолжение «Бэтмена». Такое решение его сценарная команда приняла для того, чтобы не уделять слишком много времени Пингвину во второй части франшизы, предоставив для его истории отдельный сериал. Постановщик подтвердил, что всё ещё планирует снять полноценную трилогию, где он расскажет полноценную историю своего Бэтмена.

Съёмки «Бэтмена 2» стартуют в начале 2025 года, а премьера ленты состоится 2 октября 2026-го. По словам режиссёра, события ленты развернутся спустя несколько недель после финала первой части — ближе к Рождеству.