Расписание выхода сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом
Уже 20 сентября в онлайн-кинотеатре HBO Max состоится премьера сериала «Пингвин» — спин-оффа «Бэтмена» Мэтта Ривза. Шоу расскажет о становлении преступной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего. События шоу будут напрямую связаны с «Бэтменом 2» и другими проектами франшизы.
В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов. Премьера состоится в ночь на пятницу по Москве, а остальные эпизоды будут выходить еженедельно в ночь на понедельник. Финал состоится 11 ноября.
Расписание выхода сериала «Пингвин» с Колином Фарреллом
- 1-я серия — 20 сентября;
- 2-я серия — 30 сентября;
- 3-я серия — 7 октября;
- 4-я серия — 14 октября;
- 5-я серия — 21 октября;
- 6-я серия — 28 октября;
- 7-я серия — 4 ноября;
- 8-я серия — 11 ноября.