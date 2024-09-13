В «Иллюзионе» проведут Международный фестиваль архивных фильмов

Госфильмофонд России проведет Международный фестиваль архивных фильмов в кинотеатре "Иллюзион" в Москве, сообщил генеральный директор Госфильмофонда Денис Аксенов на Х Санкт-Петербургском международном форуме объединенных культур.

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"Хотел бы воспользоваться возможностью и пригласить всех присутствующих на Московский международный архивный фестиваль, который начнется в день рождения Госфильмофонда 4 октября. Он откроется в кинотеатре "Иллюзион", подведомственном Госфильмофонду России. Там будут представлены реставрации, которые последние годы делал Госфильмофонд и много чего интересного", - сказал Аксенов.

X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября. Основная тема форума в 2024 году - "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?".

Архитектура деловой программы предусматривает мероприятия, посвященные председательству России в БРИКС и СНГ, многостороннюю дискуссию о перспективах международного культурного сотрудничества и деловые мероприятия 10 тематических секций: "Право на наследие в многополярном мире", "Искусственный интеллект в культуре и национальный суверенитет", "Культурное наследие: традиции и современность", "Деловая культура", "Медийная культура", "Кино", "Театр", "Музыкальная культура", "Цирк", "Музеи". Деловую повестку дополняет насыщенная культурная программа. Организаторы форума - правительство РФ, Минкультуры РФ, правительство Санкт-Петербурга. Генеральный партнер - корпорация "ВЭБ.РФ". ТАСС - генеральный информационный партнер.