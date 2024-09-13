Когда выйдет сериал-сказка «Последний богатырь. Наследие»

Сериал "Последний богатырь. Наследие" - продолжение сказочной трилогии режиссера Дмитрия Дьяченко - выйдет в онлайн-кинотеатре Start 27 сентября. Позже его покажут в эфире телеканала "Россия".

© Кадр из трейлера сериала "Последний богатырь. Наследие"

Первые две серии проекта представили на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон".

"Сериал "Последний богатырь. Наследие" - выйдет уже 27 сентября. В день премьеры на Start выйдут сразу две серии, также сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko, а позже его увидят зрители телеканала "Россия", - сообщили в пресс-службе Start.

Действие в сериальном продолжении "Последнего богатыря" развернется спустя 20 лет после событий третьего полнометражного фильма франшизы - "Последний богатырь: посланник тьмы". Съемки проекта шли четыре года, а работа над компьютерной графикой в сериале заняла 350 тыс. часов. Всего в проекте появятся 10 Full CG персонажей.

"У нас было 123 смены, два года мы просто были в подготовке. Вложили очень много сил и любви, - отметил в беседе с ТАСС режиссер сериала Антон Маслов. - Франшиза "Последний богатырь" уже максимально качественная, максимально любима зрителями. Поэтому важно было взять все лучшее оттуда и привнести сюда. Плюс ко всему, конечно, у нас вообще другой мир. Другое время, другая история. Да, много любимых героев, но они совсем в другой временной период существуют. Это будет и снято иначе. Это не просто продолжение, а мощное ответвление большой истории".

В сериале к своим ролям вернулись Виктор Хориняк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Владислав Ветров. В роли Соловья-разбойника к проекту присоединился Александр Лыков, в роли Зеркальца - Татьяна Догилева, Юлия Пересильд - в роли молодой Бабы Яги, а Александра Урсуляк - повзрослевшей Василисы. Согласно презентации проекта, Никита Кологривый предстанет в роли Цыгана, Дмитрий Лысенков сыграет Цвыря, а Виктор Сухоруков - Вождя-Чудея. В проекте также заняты Сергей Бурунов, Анна Ардова, Евгения Симонова, Анна Хилькевич, Анна Котова, а еще зрителей ждет неожиданное камео Анатолия Вассермана.

"Последний богатырь. Наследие" - проект совместного производства Start, телеканала "Россия" и студии Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета и генерального партнера Сбер.

Фестиваль "Новый сезон" проходит на сочинском курорте "Роза Хутор" с 9 по 14 сентября. В рамках фестиваля крупнейшие российские платформы Start, Kion, Okko, "Кинопоиск", Premier, "Иви" и Wink.ru представляют главные премьеры сезона 2024-2025.