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Сериал по "Последнему богатырю" выйдет на Start 27 сентября

Сериал "Последний богатырь. Наследие" - продолжение сказочной трилогии режиссера Дмитрия Дьяченко - выйдет в онлайн-кинотеатре Start 27 сентября. Позже его покажут в эфире телеканала "Россия".

Когда выйдет сериал-сказка «Последний богатырь. Наследие»
© Кадр из трейлера сериала "Последний богатырь. Наследие"

Первые две серии проекта представили на фестивале онлайн-кинотеатров "Новый сезон".

"Сериал "Последний богатырь. Наследие" - выйдет уже 27 сентября. В день премьеры на Start выйдут сразу две серии, также сериал будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko, а позже его увидят зрители телеканала "Россия", - сообщили в пресс-службе Start.

Действие в сериальном продолжении "Последнего богатыря" развернется спустя 20 лет после событий третьего полнометражного фильма франшизы - "Последний богатырь: посланник тьмы". Съемки проекта шли четыре года, а работа над компьютерной графикой в сериале заняла 350 тыс. часов. Всего в проекте появятся 10 Full CG персонажей.

"У нас было 123 смены, два года мы просто были в подготовке. Вложили очень много сил и любви, - отметил в беседе с ТАСС режиссер сериала Антон Маслов. - Франшиза "Последний богатырь" уже максимально качественная, максимально любима зрителями. Поэтому важно было взять все лучшее оттуда и привнести сюда. Плюс ко всему, конечно, у нас вообще другой мир. Другое время, другая история. Да, много любимых героев, но они совсем в другой временной период существуют. Это будет и снято иначе. Это не просто продолжение, а мощное ответвление большой истории".

В сериале к своим ролям вернулись Виктор Хориняк, Кирилл Зайцев, Елена Яковлева, Владислав Ветров. В роли Соловья-разбойника к проекту присоединился Александр Лыков, в роли Зеркальца - Татьяна Догилева, Юлия Пересильд - в роли молодой Бабы Яги, а Александра Урсуляк - повзрослевшей Василисы. Согласно презентации проекта, Никита Кологривый предстанет в роли Цыгана, Дмитрий Лысенков сыграет Цвыря, а Виктор Сухоруков - Вождя-Чудея. В проекте также заняты Сергей Бурунов, Анна Ардова, Евгения Симонова, Анна Хилькевич, Анна Котова, а еще зрителей ждет неожиданное камео Анатолия Вассермана.

"Последний богатырь. Наследие" - проект совместного производства Start, телеканала "Россия" и студии Yellow, Black and White при поддержке Института развития интернета и генерального партнера Сбер.

Фестиваль "Новый сезон" проходит на сочинском курорте "Роза Хутор" с 9 по 14 сентября. В рамках фестиваля крупнейшие российские платформы Start, Kion, Okko, "Кинопоиск", Premier, "Иви" и Wink.ru представляют главные премьеры сезона 2024-2025.

Фильмы и сериалы
Последний богатырь
Никита Кологривый
Антон Маслов
Кирилл Зайцев
Дмитрий Лысенков
Виктор Хориняк
Владислав Ветров
Анна Ардова
Татьяна Догилева
Сергей Бурунов
Александра Урсуляк
Анна Котова
Александр Лыков
Дмитрий Дьяченко
Евгения Симонова
Юлия Пересильд
Елена Яковлева
Анна Хилькевич
Анатолий Вассерман
Виктор Сухоруков
Институт развития интернета