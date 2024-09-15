Золотой ключик в большое кино: кто сыграет в ремейке «Буратино»

Создатели нового фильма «Буратино» приглашают на кастинг всех желающих. Счастливчики побывают в кадре вместе с именитыми российскими актерами. «Вечерняя Москва» выяснила, что нужно для того, чтобы войти в состав съемочной команды.

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Как заявляют создатели, новый «Буратино» будет снят по мотивам книги Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Усовершенствовать экранизацию помогут современные технологии, а главного героя сыграет 14-летняя звезда Виталия Корниенко.

В советской версии сказки «Приключения Буратино» 1975 года главную роль исполнил Дмитрий Иосифов. Режиссер Леонид Нечаев заметил актера в минском подземном переходе. Юный Иосифов тогда совсем не хотел сниматься в кино, у него была другая страсть — фигурное катание. Но родители уговорили мальчика. Впоследствии он стал, можно сказать, одной из легенд советского кино.

В современной сказке роль Карабаса-Барабаса досталась Федору Бондарчуку, а папой Карло станет Александр Яценко.

Желающим стать частью звездной команды нужно выполнить всего два условия — снять короткое видео и выложить его в социальные сети с хештегом #хочувБуратино. Как заявили актеры в проморолике, кандидатам важно проявить креативность и выделиться на фоне других претендентов. Можно использовать грим, костюмы, декорации — все, что подчеркнет индивидуальность.

«Мы выберем пять участников, которые попадут в фильм». — отметил Федор Бондарчук.

Кастинг продлится до 29 сентября, после чего победители, которых выберут создатели проекта, смогут сняться в одной из сцен «Буратино».

Прямая речь

Любовь Курьянова, режиссер, киновед: