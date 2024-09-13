В Минкульте рассказали, когда в прокат выйдет больше всего Российских картин

РФ достигнет пика выпускаемых в прокат картин в 2026 году, отечественный рынок кинопроката уже успешно адаптировался к условиям санкционного давления, считает министр культуры России Ольга Любимова.

© РИА Новости

"В 2023 году в кинотеатральный прокат было выпущено 207 российских картин, в первом полугодии 2024 года - 103. Учитывая увеличение с 2022 года объема государственной поддержки и длительность производственного цикла фильмов, пика выпускаемых в прокат картин мы достигнем в 2026 году. Но уже сейчас мы видим, что рынок кинопроката Российской Федерации успешно адаптировался к условиям санкционного воздействия, а тенденции текущего года позволяют говорить о его ускоренном росте", - сказала ТАСС министр на полях Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур.

Рост рынка кинопроката также связан с тем, что отечественное кино отвечает запросу зрителей, отмечает министр.

"Так, сейчас особенно актуальны стали патриотические картины. Производятся и запускаются в кинопрокат художественные и документальные фильмы этой направленности, в том числе о специальной военной операции", - добавила Любимова.

X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября. Основная тема форума в 2024 году - "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?".

Архитектура деловой программы предусматривает мероприятия, посвященные председательству России в БРИКС и СНГ, многостороннюю дискуссию о перспективах международного культурного сотрудничества и деловые мероприятия 10 тематических секций: "Право на наследие в многополярном мире", "Искусственный интеллект в культуре и национальный суверенитет", "Культурное наследие: традиции и современность", "Деловая культура", "Медийная культура", "Кино", "Театр", "Музыкальная культура", "Цирк", "Музеи". Деловую повестку дополняет насыщенная культурная программа. Организаторы форума - правительство РФ, Минкультуры РФ, правительство Санкт-Петербурга. Генеральный партнер - корпорация "ВЭБ.РФ". ТАСС - генеральный информационный партнер.