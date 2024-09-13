Завершились съемки сериала «Рыцарь Семи королевств»

Завершились съёмки сериала «Рыцарь Семи королевств», приквела «Игры престолов»
Как сообщают журналисты издания Redanian Intelligence, на этой неделе завершились съёмки сериала «Рыцарь Семи королевств», приквела «Игры престолов». Процесс занял около трёх месяцев — производство стартовало в начале июня.
«Рыцарь Семи королевств» будет основан на серии книг «Повести о Дунке и Эгге», которая рассказывает о рыцаре Дункане Высоком и его оруженосце Эйегоне Таргариене, будущем короле Семи королевств. Основные события развернутся за 90 лет до основного сериала. Актёр Питер Клэффи («Крушение») сыграет Дунка, а Декстер Сол Анселл («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах») — Эгга.
Премьера сериала состоится в конце 2025 года. Всего в первый сезон войдёт шесть эпизодов — сразу три серии поставит Оуэн Харрис, он же выступит и продюсером шоу.