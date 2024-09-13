В Москве состоится показ фильма «Крест»

22 сентября в 18-00 в Каро 11 Октябрь состоится показ фильма «Крест». Фильм создан при финансовой поддержке Министерства культуры РФ. Прокат фильма поддержан Департаментом культуры города Москвы.

© Вечерняя Москва

Фильм «Крест» — масштабное повествование о смыслах бытия. Увлекательное путешествие души в глубины религиозной традиции, туда, где звучит голос Вечности, заявили в пресс-службе кинопрокатной компании «Кино.Арт.Про».

«Веками слышат люди голос Вечности, пытаются разгадать тайну бытия, соединить земное и небесное. Тайное становится явным, когда приходит сила Веры, сила Надежды, сила Любви. Мир открывается заново. Все обретает смысл, и жизнь течет по законам вечности», — отметил создатель фильма Сергей Дебижев.

Выход фильма в российский прокат приурочен ко Дню Воздвижения Креста Господня, который отмечается 27 сентября.