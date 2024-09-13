Вышел русский тизер «Присутствия» Стивена Содерберга с Люси Лью

Кинокомпания "Парадиз" представила второй локализованный тизер-трейлер фильма "Присутствие" (18+) режиссера Стивена Содерберга.

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В центре сюжета - Ребека, Крис и их дети Тайлер и Хлоя. Они - обычная семья, справляющаяся со знакомыми многим трудностями. Вскоре после переезда в новый дом они начинают ощущать присутствие потустороннего.

В ролях: Люси Лью, Джулия Фокс, Крис Салливан, Каллина Лян, Лукас Папаэлиас, Уэст Малхолланд, Бенни Элледж и другие.

Премьера в российских кинотеатрах планируется в 2025 году.