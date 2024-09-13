Розамунд Пайк сыграет в триллере про Силиконовую долину

Розамунд Пайк («Солтберн», «Аферистка») исполнит одну из главных ролей в сериале «Thumblite» видеосервиса Netflix. Как сообщает Variety, проект позиционируется как корпоративный триллер, действие которого происходит в Силиконовой долине и где «рассматриваются схемы, соперничество, видения и одержимости влиятельных лиц и их подчиненных, борющихся за контроль над самой мощной отраслью, которую когда-либо знал мир».

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Розамунд также будет исполнительным продюсером шоу, а Скотт З. Бернс («Заражение», «Гонка века») выступит в качестве сценариста, исполнительного продюсера и шоураннера. Остальной каст будет объявлен позже.