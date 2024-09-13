Вышел трейлер новой экранизации "Участи Салема"
Стриминговый сервис Max представил трейлер фильма ужасов "Жребий" (или "Участь Салема"), снятого по одноимённому роману Стивена Кинга. Режиссером и автором сценария хоррора выступил Гэри Доберман.
Сюжет разворачивается вокруг писателя, который приезжает в родной город и обнаруживает, что все его жители постепенно превращаются в вампиров.
В ролях: Льюис Пуллман, Макензи Ли, Билл Кэмп, Элфри Вудард и другие.
Премьера состоится 3 октября на Max.
Ранее в 1979 году вышла экранизация романа от режиссера Тоуба Хупера, в 2004 году вышел мини-сериал, где главную роль исполнил Роб Лоу.