Что посмотреть: какие фильмы и сериалы вышли на этой неделе

Драма «Король Талсы» с Сильвестром Сталлоне, комедия о поиске себя «Как умереть в одиночестве» и продолжение триллера «Жить жизнь» с Любовью Аксеновой — одни из главных фильмов и сериалов, вышедших на стриминговых сервисах и телевидении на этой неделе.

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Кроме того, на HBO вышел четвертый сезон сериала «Моя гениальная подруга». Главные героини — Лену и Лила — уже взрослые женщины, которые все еще не могут разобраться в своих запутанных отношениях.

Также Стас Иванов снял драму «Одним днем», в которой Антон Васильев сыграл московского торговца икрой Семена. Он пытается выяснить, является ли он отцом дочери своей покойной возлюбленной.

Помимо прочего, на СТС состоялась премьера сериала «Костя — Вера», спин-оффа «Ворониных», где главные роли вновь исполнили Георгий Дронов и Екатерина Волкова.

Комедия «Культурная комедия», которую также можно будет посмотреть на неделе, рассказывает о пермском чиновнике Викторе, который пытается изучить историю искусства, чтобы сохранить свой пост.

Кроме того, вторая часть четвертого сезона небезызвестного сериала «Эмили в Париже» вышла на Netflix. В ней главная героиня продолжает строить отношения с Габриэлем.

Жителей и гостей столицы, которые не хотят оставаться дома, на предстоящих выходных, 14 и 15 сентября, приглашают на различные мероприятия, которые помогут разнообразить досуг. «Вечерняя Москва» составила подборку мест и событий, которые стоит посетить.