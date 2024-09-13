В России вышел семейный мультфильм о шустрых ленивцах «‎Ленивая семейка»

Компания Capella Film опубликовала новый эксклюзивный фрагмент из семейной анимации "Ленивая семейка", которая вышла в кинотеатрах 12 сентября.

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Режиссерами мультфильма выступили Таня Венсан и Рикард Куссо.

В эксклюзивной сцене можно узнать о секретах приготовления фастфуда. Главная героиня, девочка из семьи ленивцев, покажет внутреннюю кухню сети быстрого питания.

Ее родители открыли фургончик со вкусной и полезной едой, но ленивцы по своей природе медлительны, что не вписывается в ритм быстрого города. Им предстоит ускориться, а вместе с тем спасти книгу рецептов и весь город.

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