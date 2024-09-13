Получили «Золотого льва»: пять фильмов, которые обязательно стоит посмотреть

Венецианский кинофестиваль - один из старейших и наиболее престижных международных кинофорумов. Главная награда фестиваля - "Золотой лев" - является признанным символом кинематографического мастерства. Рассмотрим 5 последних фильмов-обладателей этой почетной награды, которые заслуживают особого внимания.

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Джокер // Joker (2019)

Фильм Тодда Филлипса "Джокер" стал настоящим феноменом 2019 года. Картина получила восторженные отзывы критиков и зрителей, собрав внушительную кассу по всему миру. Хоакин Феникс блестяще воплотил образ Артура Флека - одинокого и отверженного обществом человека, постепенно погружающегося в безумие. Актер радикально преобразился внешне, сбросив более 20 кг для этой роли.

Фильм представляет нетривиальный взгляд на происхождение знаменитого злодея из комиксов DC, показывая его уязвимую и человечную сторону. Режиссер Тодд Филлипс создал мрачную и тревожную атмосферу Готэма начала 1980-х, погруженного в социальный кризис. "Джокер" вызвал бурные дискуссии, некоторые обвиняли его в романтизации насилия. Однако это не помешало картине завоевать главный приз Венецианского кинофестиваля, а затем и "Оскар" за лучшую мужскую роль.

Земля кочевников // Nomadland (2020)

Страна: США, Германия;

Жанр: драма;

В главных ролях: Фрэнсис Макдорманд, Дэвид Стрэтэйрн, Гэй ДеФорест.

Фильм Хлои Чжао "Земля кочевников" стал триумфатором 2020 года, получив не только "Золотого льва" в Венеции, но и "Оскар" за лучший фильм. В центре сюжета - история овдовевшей женщины за 60 (блестящая роль Фрэнсис МакДорманд), которая после экономического краха родного города отправляется в путешествие по Западу США в своем фургоне.

Режиссер создает пронзительный портрет современной Америки на фоне жилищного кризиса и последствий финансового кризиса 2008 года. Захватывающие пейзажи американского Запада становятся идеальным фоном для размышлений о свободе, одиночестве и поиске своего места в меняющемся мире.

Событие // L'événement (2021)

Страна: Франция;

Жанр: драма;

В главных ролях: Анамария Вартоломеи, Кейси Моттет Кляйн, Сандрин Боннер.

Драма Одри Диван "Событие" - пронзительная экранизация автобиографического романа Анни Эрно. Действие происходит в начале 1960-х годов во Франции, когда аборты были вне закона. Главная героиня - студентка, оказавшаяся в безвыходной ситуации. Фильм с беспощадной честностью показывает ее отчаянные попытки прервать нежеланную беременность, рискуя свободой и жизнью.

Режиссер использует иммерсивный визуальный стиль, погружающий зрителя в тревожную атмосферу того времени. "Событие" поднимает острые социальные вопросы, которые, к сожалению, остаются актуальными и сегодня во многих странах мира.

Вся красота и кровопролитие // All the Beauty and the Bloodshed (2022)

Страна: США;

Жанр: документальный;

В главных ролях: Нэн Голдин, Меган Каплер, Марина Берио.

Документальный фильм Лоры Пойтрас рассказывает о борьбе известного фотографа Нэн Голдин против семьи Саклер, владельцев фармацевтической компании Purdue Pharma. Картина освещает кризис опиоидной зависимости в США и деятельность организации P.A.I.N., основанной Голдин. Режиссер следует за активистами, проводящими акции протеста в крупнейших музеях мира, финансируемых семьей Саклер. Фильм поднимает важные вопросы о социальной ответственности бизнеса и роли искусства в общественных изменениях.

Бедные-несчастные // Poor Things (2023)

Фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса "Бедные-несчастные" - смелый и необычный проект, покоривший жюри Венецианского фестиваля в 2023 году. В центре сюжета - Белла Бакстер, женщина с мозгом младенца, ставшая объектом странного эксперимента. Эмма Стоун блестяще воплотила этот сложный образ, создав яркий и запоминающийся характер. Лантимос в своем фирменном стиле создает причудливый мир, балансирующий на грани реальности и фантазии. Фильм исследует темы свободы, идентичности и взросления, не боясь шокировать зрителя.

Все эти фильмы, получившие высшую награду Венецианского кинофестиваля, демонстрируют разнообразие современного кинематографа и поднимают важные социальные и философские вопросы. Они заслуживают внимания как ценителей авторского кино, так и широкой аудитории.