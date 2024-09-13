В Смоленске более 20 фильмов вошли в программу фестиваля актеров-режиссеров

Конкурсная программа XVII Международного фестиваля актеров-режиссеров "Золотой феникс", который открылся в пятницу в Смоленске и продлится до 17 сентября, включит в себя 25 картин режиссеров-постановщиков из России и Республики Беларусь. Всего на фестиваль было подано 68 заявок, рассказали ТАСС организаторы.

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"В программах кинофестиваля представлено 25 фильмов, которые отобрали из 68 заявок. В конкурсную программу российских фильмов вошли 13 полнометражных и семь короткометражных игровых фильмов. Одно из главных условий - картина должна быть создана режиссером, реализовавшим себя в любой другой профессии киноиндустрии - актер, оператор, продюсер и так далее", - рассказали организаторы.

В рамках кинофестиваля, помимо конкурсных показов, также пройдут творческие встречи и вечера с известными артистами и кинорежиссерами, в том числе с Верой Сотниковой, Сергеем Маховиковым и Олегом Фоминым, мастер-классы, выставка о кинематографических династиях.

Победителей кинофестиваля определит жюри, куда вошли дважды лауреат Государственной премии РФ, Президент Гильдии кинорежиссеров России Николай Лебедев, Народные артисты России Сергей Никоненко и Александр Пашутин, актриса и режиссер Вера Сторожева и киновед, научный сотрудник ВГИК Алексей Беззубиков. Они выберут картины, которые получат гран-при фестиваля, приз "Дебют имени космонавта Юрия Гагарина", приз "Зрительских симпатий имени актрисы Людмилы Касаткиной", а также восемь специальных призов в честь знаменитых смолян. Имена победителей будут известны 17 сентября.

Фестиваль открыл премьерный показ историко-приключенческой ленты "Гардемарины 1787. Война", картину представили народные артисты России - режиссер фильма Светлана Дружинина и оператор-постановщик Анатолий Мукасей. Финальная часть знаменитой эпопеи основана на исторических документах, гардемарины и их повзрослевшие дети вновь встают на защиту Родины и становятся участниками исторического сражения при Кинбурне под началом генерала Александра Суворова.

ХVII Международный кинофестиваль актеров-режиссеров "Золотой Феникс" проходит при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Он проводится в Смоленской области ежегодно, начиная с 2008 года.