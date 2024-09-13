На Кубе пройдет неделя мосфильмовского кино

Неделя мосфильмовского кино пройдет на Кубе с 19 по 22 сентября, также страны договариваются о совместных кинопроектах, сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова в своем Telegram-канале.

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"С министром культуры Кубы Алпидио Алонсо Грау обсудили разные аспекты российско-кубинского сотрудничества, в том числе кино. В апреле в Гаване прошел Russian Film Festival. С 19 по 22 сентября череду профильных мероприятий на Кубе продолжит Неделя мосфильмовского кино. Также с кубинской стороной идут переговоры о создании совместных кинокартин", - написала министр.

По ее словам, в ноябре на Кубе запланировано проведение Дней российской духовной культуры.

"Предложила также подумать над обменными гастролями с участием Кубинского национального балета. Коллега пообещал поддержать инициативу", - добавила Любимова.

Переговоры прошли в рамках X Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур. Также Любимова провела переговоры с министром по делам молодежи, спорта и семьи Сейшельских островов Мари-Селин Зиалор.

"Обсудили наши общие планы с образовательным проектом "Школа Иннопрактики", который знакомит иностранных студентов творческих вузов с Россией. Пригласила талантливых студентов Сейшельских островов принять участие в тематических сессиях "Школы" в 2025 году", - сообщила министр.

О форуме

X Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур проходит с 11 по 14 сентября. За годы существования он стал ключевым мероприятием в сфере культуры, площадкой содержательного и откровенного диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Основная тема форума в 2024 году - "Культура XXI века: суверенитет или глобализм?".

Архитектура деловой программы предусматривает мероприятия, посвященные председательству России в БРИКС и СНГ, многостороннюю дискуссию о перспективах международного культурного сотрудничества и деловые мероприятия 10 тематических секций: "Право на наследие в многополярном мире", "Искусственный интеллект в культуре и национальный суверенитет", "Культурное наследие: традиции и современность", "Деловая культура", "Медийная культура", "Кино", "Театр", "Музыкальная культура", "Цирк", "Музеи". Деловую повестку дополняет насыщенная культурная программа. Организаторы форума - правительство РФ, Минкультуры РФ, правительство Санкт-Петербурга. Генеральный партнер - корпорация "ВЭБ.РФ". ТАСС - генеральный информационный партнер.