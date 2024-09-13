Что известно о новом аниме-хорроре «Спираль» от мастера ужасов Дзюндзи Ито

Этой осенью на стриминговой платформе MAX выйдет сериал «Спираль» (Uzumaki) — аниме-хоррор по мотивам манги Дзюндзи Ито, созданной в 1998 году. Ранее ее уже адаптировали в формате видеоигр и фильма с живыми актерами. Теперь фанатам предстоит оценить анимационную версию жуткой истории о пожирающих людей проклятьях. «Лента.ру» выяснила, о чем расскажет новое аниме, как создавался сериал и когда ждать его премьеру.

© Кадр из трейлера аниме "Спираль"

Год выхода: 2024;

Страна: Япония;

Жанры: аниме, мультфильм, ужасы;

Режиссер: Хироси Нагахама;

Сценаристы: Аки Итами, Дзюндзи Ито;

Продюсер: Маки Тэрасима-Фурута;

Композитор: Колин Стетсон;

Роли озвучивали: Уки Сатакэ, Синъитиро Мики, Мария Исэ, Хатано Ватару, Тацумару Татибана, Мика Дои, Такаси Мацуяма, Коити Тотика, Кацутоси Мацудзаки.

«Спираль» (Uzumaki) — предстоящий японский аниме-сериал, основанный на одноименной серии манги. Оригинальную историю придумал художник Дзюндзи Ито, его манга выходила в еженедельном журнале Big Comic Spirits с 1998 по 1999 год.

В 2001 году серия вышла в Северной Америке на английском языке, а потом мангу перевели также на испанский, французский, шведский, корейский, сербский и португальский языки. По мотивам манги были выпущены две видеоигры, а также снят полнометражный фильм. В 2019 году был анонсирован выход сериала.

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Дата выхода

Аниме будет состоять из четырех эпизодов, премьера первой серии запланирована на 28 сентября 2024 года. Три следующих эпизода выйдут 5, 12 и 19 октября. Будет ли официальный релиз сериала в России, пока неизвестно.

Первая серия аниме «Спираль» выйдет 28 сентября 2024 года.

Сюжет

Действие разворачивается в вымышленном городе Куродзу, на который наложено страшное проклятие. Местным жителям на глаза постоянно попадаются странные символы в виде спиралей. Сначала они проявляются только в природе (в небе появляются вихри, в озерах — водовороты), а потом начинают затрагивать и людей, например, у женщин в спирали закручиваются волосы.

Старшеклассники Кириэ и Шуичи становятся свидетелями жутких событий: спирали высасывают из их близких жизненную энергию и сводят с ума. В результате серии тайфунов большая часть города оказывается разрушена, и тогда все жители переселяются в старые террасные дома, которые постепенно сливаются между собой и тоже начинают закручиваться. Кириэ и Шуичи пытаются найти способ остановить проклятие.

Сюжет пришел на ум Дзюндзи Ито, когда он пытался нарисовать историю о людях, которые живут в очень длинном доме — за работой автор осознал, что закручивает жилище в спираль, чтобы уместить его на странице.

По словам художника, спиральный узор в целом всегда захватывал его, потому что люди действительно часто видят спирали: начиная от слива воды в ванной и заканчивая формой улиточного панциря. Более того, в японских мультфильмах принято изображать спирали на щеках персонажей, передавая таким образом эффект тепла или смущения, — переосмысление этой традиции в хоррор-ключе, по мнению Ито, помогло создать по-настоящему жуткую историю. В одном из интервью Ито также отметил, что спираль может символизировать бесконечность.

Производство

Первое упоминание о потенциальной экранизации манги Ито было сделано еще в 2019 году, а само производство заняло примерно четыре года.

Премьерный показ должен был состояться в 2020-м, но потом дату отодвинули на год. В 2022-м работа над «Спиралью» вновь встала на паузу — считается, что всему виной перфекционизм режиссера Хироши Нагахамы, который хотел экранизировать любимую хоррор-мангу с максимальным вниманием к первоисточнику. Потом процесс затормозился из-за забастовок актеров и сценаристов, но в прошлом году создателям все же удалось завершить съемки.

Такая дотошность, вероятно, пойдет на пользу сериалу, потому что предыдущие адаптации работ Ито не раз сталкивались с критикой. Так, анимационные проекты Junji Ito Collection и Junji Ito Maniac: Japanese Tales of the Macabre обвиняли в том, что они не передают общее жуткое настроение, которое есть в оригинальной манге, и проблема, по мнению критиков, во многом крылась в игнорировании деталей.

Сам Дзюндзи Ито, кажется, ждет экранизации с нетерпением, потому что в интервью он отзывался о Нагахаме с большим уважением. Художник подчеркнул, что был очень счастлив, узнав, что Нагахама и его команда стараются сохранить оригинальность манги, и подтвердил, что ознакомился со сценарием.

«Четыре эпизода сериала — это намного короче оригинальной манги, но они хорошо поработали над перестройкой сюжета, — сказал Ито. — Например, персонажи, которые у меня уходят из жизни в начале, в сериале играют важные роли позже. Команда проделала фантастическую работу, а сценарист — очень талантливый человек».

Восприятие манги в мире

«Спираль» приняли в англоязычных странах довольно тепло — в 2003 году мангу номинировали на премию Айснера (самую престижную американскую награду в сфере комиксов), а в 2009 году ее включили в список десяти лучших графических романов для подростков. Издание IGN поместило «Спираль» на второе место в своем списке «10 лучших манг в жанре ужасов/триллеров».

Три аниме в жанре хорроров, которые можно посмотреть в ожидании «Спирали»

«Дзюндзи Ито: Коллекция»

Год выхода: 2018;

Режиссеры: Синобу Тагасира, Минору Инаба;

Рейтинг на Кинопоиске: 7.3.

Сборник новелл о монстрах, снятых по мотивам рассказов Дзюндзи Ито. Готовьтесь встретиться с проклятой марионеткой, кладбищенским пугалом, деревенскими духами, проклятым камнем и даже фотомоделью, которая живет в озере и нападает на фотографов, потому что принимает их за папарацци.

«Театр тьмы»

Год выхода: 2013;

Режиссер: Томоя Такасима;

Рейтинг на Кинопоиске: 7.0.

Каждый вечер на детской площадке появляется таинственный старик в желтой маске и показывает малышам традиционное японское уличное представление камишибай. С помощью картинок, меняющихся в деревянном ящике, он рассказывает им страшные городские легенды — некоторые поучительные, а некоторые просто очень жуткие. Серии длятся по пять минут, но этого хватит чтобы испугаться даже взрослому зрителю.

«Усопшие»

Год выхода: 2010;

Режиссер: Тэцуро Амино;

Рейтинг на Кинопоиске: 7.7.

Семья Нацуно Юки переезжает в небольшую лесную деревню Сотоба. Местная молодежь стремится отсюда уехать, но некоторые городские хипстеры, наоборот, переезжают в Сотобу, чтобы быть ближе к природе. Внезапно в деревне происходит сразу несколько загадочных трагедий. Врач Тошио Одзаки уверен, что имеет дело с неизвестной эпидемией, но Нацуно считает, что Сотобе вредят вампиры, живущие на холме.