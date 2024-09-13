«Линкольн для адвоката»: что будет в третьем сезоне сериала

В середине октября на платформе Netflix выходит третий сезон юридической драмы «Линкольн для адвоката». В центре сюжета — Микки Холлер, эксцентричный человек, который возвращается к работе юриста после годового перерыва и сразу берется за сложные дела. «Лента.ру» рассказывает, о чем будет новый сезон и какие актеры присоединятся к полюбившемуся касту.

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Главное о сериале

Дата выхода третьего сезона

Продолжение сериала «Линкольн для адвоката» выйдет в октябре 2024 года на Netflix. Ожидается, что третий сезон будет состоять из десяти эпизодов.

Премьера третьего сезона сериала «Линкольн для адвоката» запланирована на 17 октября 2024 года.

Сюжет сериала

«Линкольн для адвоката» — американский драматический телесериал, снятый по мотивам романов писателя Майкла Коннелли. В центре сюжета — талантливый, но слегка неуравновешенный адвокат Микки Холлер, который ведет практику прямо из своего автомобиля Lincoln и параллельно пытается преодолеть зависимость от болеутоляющих средств.

Первый фильм про Холлера, основанный на одноименном романе Коннелли, вышел еще в 2011 году. В главной роли снялся Мэттью Макконахи, для которого эта роль стала началом нового витка в карьере. Спустя ровно десять лет Дэвид Э. Келли решил перевести историю Коннелли в телеформат — так появился первый сезон сериала «Линкольн для адвоката».

Так как первый роман серии уже использовали для фильма 2011 года, шоураннеры сериала решили отталкиваться от второй книги про Холлера — «Свинцовый вердикт» (англ. The Brass Verdict).

Премьера сериала состоялась на Netflix 13 мая 2022 года и получила в основном положительные отзывы зрителей и критиков. Первый сезон входил в десятку лучших сериалов Netflix в течение 11 недель, показатель просмотров за это время составил в среднем 406 170 000 часов.

В июне 2022 года сериал был продлен на второй сезон. На этот раз создатели взяли за основу книгу «Пятый свидетель» из серии Коннелли и выпустили сериал в двух частях. Первая половина второго сезона вышла 6 июля 2023 года, а вторая — 3 августа. Этот сезон держался в топе Netflix восемь недель, в течение которых его смотрели 235 100 000 часов.

Первый сезон

В первом сезоне зрители знакомятся с адвокатом Микки Холлером, который возвращается в профессию после долгого перерыва. Практически сразу Холлера ждет тяжелое потрясение: с его другом и коллегой Джерри Винсентом расправляются на парковке при загадочных обстоятельствах, и Микки приходится взять в работу его дела.

Одно из них, особенно громкое, связано с двойным убийством, которое совершил гейм-дизайнер Тревор Эллиотт: предполагается, что он расправился со своей женой и ее любовником. Разумеется, дело оказывается сложнее, чем кажется на первый взгляд, но Микки намерен все выяснить. Помогают ему в этом его водитель Иззи, байкер Сиско и две бывшие жены — Лорна и Мэгги.

Второй сезон

Финал первого сезона сразу закинул удочку ко второму. На одном из последних кадров Микки отправляется на серфинг, и за ним издалека наблюдает таинственный мужчина с татуировкой на руке. Появление этого человека неслучайно, потому что он — ключевой свидетель по делу Хесуса Менендеса, осужденного за преступление, которого он не совершал.

Основная интрига второго сезона — дело Лизы Траммел, давней клиентки Холлера, которую обвиняют в расправе над состоятельным брокером. В определенный момент эти две истории оказываются связаны между собой, причем самым неожиданным образом, а у Холлера и Лизы завязываются романтические отношения.

О чем будет третий сезон

За основу третьего сезона шоураннеры взяли книгу Коннелли «Револьвер для адвоката» (The Gods of Guilt). В этом романе Микки берется за дело Андре Ла Косса, которого обвиняют в том, что он лишил жизни секс-работницу (тоже бывшую клиентку Холлера).

Продюсеры проекта Тед Хамфри и Дейлин Родригес намекнули, что новый сезон начнется с довольно трогательных эпизодов, которые вернут зрителей в прошлое и расскажут о том, чем Холлер увлекался в детстве и в молодости, как познакомился с женой Мэгги и как он стал тем человеком, которого все знают.

Производство

Съемки третьего сезона начались 18 января 2024 года и завершились в июне 2024 года. В качестве исполнительных продюсеров проекта снова выступили Дэвид Э. Келли, Майкл Коннелли, Росс Файнман, Барри Джоссен и Тана Джеймисон. Студия-производитель — A+E Studios.

Бюджет сериала, предположительно, составил от трех до пяти миллионов долларов за эпизод, основные съемки прошли в Лос-Анджелесе. В каких конкретно локациях снимали новые эпизоды, пока неизвестно, но зрители точно могут рассчитывать на некоторые узнаваемые места. Так, например, в первом сезоне засветился культовый калифорнийский спортивный клуб The Paseo Club и мост 6th Street, а также набережная Венис-Бич и кафе Highly Likely Café.

Актерский состав

В третьем сезоне к своим ролям вернутся Мануэль Рульфо, Бекки Ньютон, Джазз Рэйкол, Ангус Сэмпсон и Яя ДаКоста, а также Эллиотт Гулд, Криста Уорнер, Фиона Рене и Девон Грэй.

Нив Кэмпбелл, чья героиня Мэгги Макферсон (бывшая жена Микки и прокурор по уголовным делам) во втором сезоне переехала в Сан-Диего, вероятно, тоже появится в новом сезоне, правда, на ее полноценное возвращение рассчитывать не стоит.

Новые актеры сериала: