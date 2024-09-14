Фильм по игре Borderlands стал громким кассовым провалом

Фильм Borderlands, основанный на популярной игровой франшизе, официально стал одним из самых мощных кассовых провалов 2024 года. Несмотря на звездный состав Кейт Бланшетт, Джейми Ли Кертис и Кевина Харта, а также режиссуру Элая Рота, фильм с трудом набирал обороты.

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По данным IGN и сайта The Numbers, кассовые сборы Borderlands составили чуть менее 33 миллионов долларов, что меньше предполагаемого бюджета в 115 миллионов долларов и 30 миллионов долларов, потраченных на маркетинг. Кассовые сборы, поровну разделенные между американским и международным рынками, особенно разочаровали авторов, передают СМИ.

Вышедший 9 августа, фильм «Borderlands» уже через несколько недель перешел на цифровые платформы и стал доступен для домашнего просмотра.