Индийский режиссер подал в суд на Netflix

Индийский кинорежиссер Сохам Шах подал в суд на американский стриминговый сервис Netflix. Он утверждает, что сериал "Игра в кальмара" - это "откровенный плагиат" его фильма "Фортуна", следует из документов, опубликованных в пятницу в электронной базе федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк.

"Основной сюжет, персонажи, тематика, атмосфера, сеттинг, последовательность событий сериала "Игра в кальмара" поразительно похожи на "Фортуну". Такая схожесть не может быть совпадением", - говорится в иске.

В сериале "Игра в кальмара" рассказывается о секретной игре на выживание, в которой люди, чья жизнь зашла в тупик, рискуют собой, чтобы получить огромный денежный приз. Проект вышел на Netflix в сентябре 2021 года. Премьера фильма "Фортуна" состоялась в 2009 году.

Netflix заверяет, что претензия Шаха "не имеет под собой никаких оснований". "Игру в кальмара" создал [южнокорейский режиссер] Хван Дон-хёк. Мы решительно намерены защищать [этот продукт]", - заявила американская компания.