Премьера фильма «9 секунд» прошла во Владивостоке

26 сентября в российский прокат выйдет фильм о подвиге Героя России Алдара Цыденжапова. У него было всего девять секунд, чтобы ценой своей жизни спасти от взрыва эсминец "Быстрый" и жизни 348 своих сослуживцев. Съемки проходили во Владивостоке и на родине героя, в поселке Агинское Забайкальского края.

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На премьере картины режиссера Олега Штрома в кинотеатре "Океан" был аншлаг, после просмотра зрители долго аплодировали съемочной группе, прилетевшей в столицу Приморья. А за несколько часов до нее продюсеры Юрий Обухов и Алексей Рязанцев, актер Дмитрий Певцов и исполнитель главной роли Бато Шойнжонов встретились с журналистами и рассказали, как рождался фильм.

24 сентября 2010 года на эсминце "Быстрый", который готовился к боевому походу из Фокино на Камчатку, в машинном отделении вспыхнул пожар из-за замыкания электропроводки. Алдар, сдав вахту, не успел уйти и бросился перекрывать вентиль подачи топлива, чтобы избежать взрыва. Цена подвига - ожоги, не совместимые с жизнью. Четыре дня врачи госпиталя Тихоокеанского флота боролись за его за его жизнь, но спасти его не удалось.

- Идея снять фильм родилась во Владивостоке на 33-ем причале, где базируются корабли ТОФ. Когда мы заканчивали фильм "Нахимовцы", который также снимали здесь, я прогуливался как-то с командующим флотом, увидел у причала большие корабли "Адмирал Виноградов", крейсер "Варяг" и небольшой корвет "Герой России Алдар Цыденжапов" и спросил, в честь кого он назван. Сергей Иосифович Авакянц рассказал мне историю этого парня, и она меня потрясла. Мы решили, что надо снять хорошую картину про этого парня, - рассказал продюсер фильма Юрий Обухов.

Актер Дмитрий Певцов, сыгравший в картине врача госпиталя ТОФ, который пытается спасти 19-летнего моряка, специально прилетел во Владивосток на премьеру картины.

- Я семь лет не снимался в кино, не было интересных для меня сценариев. Прочитав сценарий, я не смог отказаться: это для меня не столько актерская работа, сколько человеческое участие в том редком экземпляре от кинематографа, который сделан с любовью к России, с любовью к ее армии, к герою и с любовью к зрителю. В нашем кинематографе за последние 30 лет таких жемчужин практически не было. Научились снимать, делать блокбастеры, а той души, любви, которая была в советском кинематографе, ее нет, - сказал Дмитрий Певцов.

Съемки проходили на том самом эсминце "Быстрый", он уже выведен из состава ТОФ, но съемочной группе разрешили его задействовать. Пришлось его покрасить, чтобы все было максимально достоверно. Как отмечают создатели картины, они старались сделать все наиболее реалистично. Съемки также проходили в небольшом поселке Агинское Забайкальского края, в том самом доме, где до сих пор живут его родные Алдара Цыденжапова. Он с детства хотел служить во флоте, как его дедушка.

По словам продюсеров и актеров, кинокартина могла быть просто документальным фильмом, но создатели проекта решили снять полноценный фильм. Здесь есть и семья героя, и отношения с любимой девушкой, и его искренняя любовь к Родине. Так он получился живым, яркое свидетельство тому - живые, порой со слезами на глазах, эмоции зрителей в зале.

Главную роль в картине исполнил Бато Шойнжонов - актер Бурятского драматического театра в Улан Удэ, где он работает четвертый год после окончания театрального института имени Щукина. При подготовке к роли общался с родителями и его сестрой, школьным другом погибшего моряка, узнал от него побольше "пацанских историй", которые не всегда узнаешь от родителей. Актер служил в армии, проходил службу в авиационном полку в приморском селе Черниговка, хотя мечтал о флоте. Роль в фильме помогла исполнить мечту, правда, пришлось все испытать "по-настоящему".

- Мы готовились, у нас были учения, мы закрывали пробои сбоку, сверху… Вода кругом лилась, так что в кадре будет правда, как моряки действуют, когда случается авария, все по-настоящему, - рассказал Бато, вспоминая подробности сьемок. - Те девять секунд, которые потребовались девятнадцатилетнему парню, чтобы выполнить свой долг и спасти товарищей, мы снимали два дня. Честно, это сложно понять, как он решился на это, но я честно старался донести это до зрителя.

А продюсеры отметили, что специально построили график съемок так, чтобы эмоционально подготовить актера к сложному финалу, чтобы он уже "прожил" всю предыдущую жизнь героя. Ведь не секрет, что в кино часто съемки идут зачастую зависят от занятости актеров и других обстоятельств, из-за чего финал могут снимать раньше, чем начало фильма.

Музыку к фильму Алексей Рыбников. Прочитав сценарий, на предложение продюсеров он ответил лаконично: "Я готов!". А песню, которую так душевно поют под гитару моряки, написана непрофессиональным автором, военным моряком. Наверное, поэтому она звучит так проникновенно.

20 сентября премьера картины пройдет в Чите, а 21 сентября в Агинском - родном поселке Алдара Цыденжапова. В широкий прокат фильм выходит 26 сентября.

Справка "РГ": Фильм "9 секунд" создан при поддержке Минкультуры РФ и содействии Министерства обороны РФ. Кинопоказ во Владивостоке организован командой международного кинофестиваля стран АТР "Меридианы Тихого". Ранее планировалось, что кинокартина откроет в этом году фестиваль, но в силу разных обстоятельств он не состоялся. Но реализован культурный проект "Меридианы Тихого. События". В рамках в галерее "Арка" проходит выставка, посвященная истории фестиваля, впервые прошедшего 20 лет назад, организованы лекции и мастер-классы. В сквере имени Юла Бриннера (звезды Голливуда, родившегося во Владивостоке) будут проходить кинопоказы традиционных фестивальных программ "Сделано во Владивостоке" и "Сделано на Дальнем Востоке".