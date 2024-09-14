Персонажей Disney превратили в Людей Икс

Фильмы и комиксы о «Людях Икс» сосредоточены на группе мутантов, обладающих особыми способностями, которые часто сталкиваются с предвзятостью и неприятием со стороны обычных людей. То же и с героями нашей подборки — в мультфильмах Disney не все персонажи являются принцессами или всеобщими любимцами, кто-то страдает из-за негативного отношения других людей.

При помощи нейросетей умельцы превратили героев-аутсайдеров мультфильмов Disney в Людей X. Они обладают суперсилами, они необычные и потому они нам так интересны.

А как они вам? Кажется, нейросети научились хорошо чувствовать персонажей.