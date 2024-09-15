15 лучших фильмов и сериалов о психотерапии

Рассказываем, как тема общения врача и пациента появилась на киноэкранах и приобрела популярность.

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Часто мы носим переживания, даже очень тяжёлые, внутри себя. Если становится совсем невмоготу, ищем «жилетку», в которую можно выплакаться. Некоторые даже топят горе в стакане. Но с внедрением в массовое сознание слова «психотерапевт» нам стало проще грамотно и безопасно выражать эмоции.

Первые упоминания о прототипах психотерапевтического лечения можно найти даже у древних римлян. Во II веке до н.э. знаменитый врач того времени Соран Эфесский предлагал в процессе исцеления пациента «пользоваться полезным действием тех или иных внешних впечатлений, занятных рассказов и новостей».

Попытки лечения при помощи бесед предпринимались на протяжении фактически всей истории медицины. Но лишь в конце XIX века появился сам термин психотерапия (от греч. psyche — душа и therapeia — лечение). Его автором стал английский психиатр Дэниел Хак Тьюк, назвавший этим словом одну из глав своей книги «Иллюстрация влияния разума на тело».

Искусство, как зеркало, отражает социально значимые явления и процессы. Неудивительно, что психотерапия вышла на киноэкран.

Как это было?

На протяжении десятилетий изображение пары «психотерапевт — пациент» менялось так же, как трансформировались представления о роли этого специалиста в нашей жизни.

Поначалу, когда личным опытом общения с психологом или психотерапевтом обладали немногие, фильмы отчасти формировали эти представления. Многие, не понимая сути профессии, относились к её представителям с опаской.

Пожалуй, первый такой пример — культовый фильм-нуар Альфреда Хичкока «Заворожённый» (1945 г.). Сюжет разыгрывается в психиатрической больнице, куда приезжает новый главврач взамен внезапно исчезнувшего. Доктор Констанс Питерсен поначалу влюбляется в новичка. Однако вскоре в её душе поселилось сомнение. Долгие беседы (суть психотерапевтические сеансы) с новым начальником помогают Констанс вывести самозванца на чистую воду и заодно раскрыть тайну исчезновения настоящего руководителя клиники.

Своей работой Хичкок задал высочайшую планку. «Заворожённый» был номинирован на «Оскар» сразу в шести номинациях и получил высшую награду в области кино за лучшую музыку. Неудивительно: какой же психологический триллер без соответствующего музыкального сопровождения?

Шли годы и десятилетия — психотерапия прочно вошла в жизнь общества сначала на Западе, а в конце ХХ века – и в России. Сегодня свой психотерапевт – настолько же необходимый специалист, как, скажем, гинеколог и стоматолог.

Для мастеров кино тема психотерапии тоже из разряда «эксклюзива» перешла в категорию привычных тем. Можно и покритиковать, и посмеяться.

Так, в фильме Вуди Аллена «Кое-что ещё» (2003 г.) человек приходит на приём к психотерапевту, но тот лишь многозначительно кивает головой, делает какие-то записи и фактически никак не направляет пациента.

Заметим, сегодня к этому специалисту вряд ли бы выстроилась очередь из клиентов. Нам такой сеанс психотерапии представить уже трудновато. Но до некоторых пор дела обстояли именно таким образом.

Ситуация «говорящий пациент — молчаливый психолог» отражена и в комедии «Чумовая пятница» (2003 г.). Дочь оказывается в теле матери-психотерапевта. Она мало понимает в разрешении сложных ситуаций, а значит, выход тот же: кивать головой, время от времени вставляя реплику вроде «что вы при этом чувствовали?».

Десакрализация образа психотерапевта произошла, когда стало понятно: каждый из этих небожителей (так представлялось многим поначалу) — обычный человек со своими достоинствами и недостатками. На экранах всё чаще стали появляться образы специалистов, которые так или иначе нарушают этический кодекс:

Вступает в интимные отношения с клиентом, как доктор Ловенштейн (роль исполнила неповторимая Барбара Стрейзанд) в фильме «Повелитель приливов»;

Проявляет агрессию — психолог Шон Мэгуайр (исполняет Робин Уильямс) нападает на пациента. (Заметим, главный герой фильма «Умница Уилл Хантинг» в исполнении Мэтта Дэймона старательно выводил его из себя.)

Вариантов множество, как и в жизни.

Сегодня мировым кинематографом создано немало фильмов и сериалов, раскрывающих тему общения пациента с психотерапевтом с разных ракурсов. Выбирайте то, что вам интересно!

Ещё 10 фильмов и сериалов о психотерапии

«Обыкновенные люди», США, 1980 год

«Если ты не чувствуешь боль, ты не чувствуешь вообще ничего», — говорит психотерапевт подростку Конраду.

Это два центральных персонажа фильма, в котором знаменитый актер Тимоти Хаттон впервые появился на экране. Для актрисы Элизабет Макговерн эта картина стала также первой работой в кино.

Конрад переживает непростое время в жизни. На обычные проблемы переходного возраста наложились переживания из-за гибели в аварии старшего брата. Сам юноша выжил, но теперь испытывает чувство вины. Непросто складываются и отношения в семье. Как и Конрад, его родители испытывают тяжёлые чувства из-за произошедшей трагедии. Фактически самые близкие люди оказались разобщены, отчуждены друг от друга. Пожалуй, больше всех повезло Конраду — в его жизни появился доктор Тайрон Бергер.

Возрастное ограничение: 16+

«Прекраснодушные мечтатели», Канада, 1990 год

Режиссёр — Джон Кент Харрисон;

В главных ролях: Колм Фиор, Вендел Мелдрам, Колин Фокс, Том МакКэмус и другие.

Сюжет картины переносит нас в XIX век, когда обычной терапией в психиатрии считались ледяные ванны, привязывания к кровати, смирительные рубашки, а за малейшее неповиновение пациента наказывали розгами. Строго говоря, главный герой фильма, доктор Бекк, не психотерапевт, а клинический психиатр. Он руководит клиникой, где проходят лечение пациенты с лунатизмом и другими расстройствами психики.

В отличие от абсолютного большинства коллег, Бекк не разделяет представлений о том, что психиатрия должна носить карательный характер. Он ещё сильнее укрепляется в своём мнении после поездки в Америку на конференцию, посвящённую вопросам лечения душевнобольных людей.

Режиссёр фильма Джон Кент Харрисон ввёл в сюжетную линию картины известного американского поэта Уолта Уитмена, известного своими гуманистическими взглядами. Бекк знакомится с Уитменом, они становятся друзьями и уже вместе прилагают усилия для того, чтобы вывести издевательства над людьми из арсенала психиатрии.

Возрастное ограничение: 16+

В кресле у психотерапевта оказываются представители самых разных классов, сословий, профессий, если, конечно, профессией можно назвать гангстерство. Но так или иначе психологические проблемы у главы клана Пола Витти могут вылиться в войну кланов, противостояние с ФБР, да и вообще чреваты кучей неприятностей.

На своё (не)счастье, малоизвестный семейный психоаналитик Бен Собел зацепил крыло машины подручного Витти. Денег, чтобы оплатить ремонт дорогущего авто, у Собела нет. Но в качестве оплаты ущерба он предлагает свои услуги.

Определённо психоаналитик поначалу не представлял, с кем ему предстоит иметь дело (а даже если бы представлял, выбора всё равно не было). Все его планы летят в тартарары: Витти не намерен считаться с личным временем, границами и прочими эфемерностями Собела.

Иметь дело с главой мафиозного клана оказалось очень непросто.

«Я ведь имел в виду совсем другую семью», — заметил психоаналитик.

Но профессия обязывает работать с любыми клиентами.

Возрастное ограничение: 16+

Сериал «Пациенты», США, 2008 год

Режиссёры — Пэрис Барклай и другие;

В главных ролях: Гэбриэл Бирн, Мелисса Джордж, Блэр Андервуд, Миа Васиковска и другие.

Американский ремейк израильского проекта «В лечении». Если вы всё ещё сомневаетесь в том, стоит ли обращаться к психотерапевту, для начала можно изучить вопрос по этому циклу весьма правдоподобных (хотя и прошедших художественную обработку) историй из кабинета специалиста.

С 2008 по 2010 год было снято четыре сезона сериала — 106 эпизодов. Выхода каждой новой серии зрители ждали с неизменным нетерпением. В чём же секрет успеха «Пациентов»?

Главное достоинство сериала — возможность понять, с какими разными проблемами можно обратиться к психотерапевту (главную роль Пола Уэстона сыграл Гэбриэл Бирн), как избавиться от страха перед визитом. И в этом плане «Пациенты» стали своего рода репетицией, тренировкой для миллионов людей в мире.

Примечательно, что высокий интерес к сериалу продемонстрировали сами представители профессионального сообщества. Кто-то хвалит, кто-то ругает. Но никто не прошёл мимо, не остался равнодушным. И это бесспорный аргумент в пользу того, чтобы посмотреть «Пациентов».

Возрастное ограничение: 16+

«Антихрист», Дания — Германия — Франция — Польша — Италия — Швеция, 2009 год

Выдающийся мастер мирового кино Ларс фон Триер не прошёл мимо темы психотерапии в своём творчестве. Фильм ужасов «Антихрист» напоминает зрителю, что не всегда психотерапия эффективна там, где требуется помощь другого специалиста — психиатра.

Супружеская пара теряет ребёнка. На этой почве у жены происходит помутнение рассудка. Однако лечение в психиатрической клинике, по мнению мужа, малоэффективно. Будучи психотерапевтом, он пытается лечить супругу самостоятельно. Возможно, это одна из его серьёзнейших профессиональных ошибок.

Триеровские работы занимают достойное место в мировой коллекции ужастиков. «Антихрист» не стал исключением. Фильм примечателен, кроме великолепной режиссуры, работы сценариста, актёров, ещё и тем, что во время съёмок сам Триер страдал депрессией.

Трудно сказать, удалось ли ему преодолеть это состояние в процессе работы над фильмом. Но публике точно нервы пощекотал: минимум четыре человека упали в обморок на премьере при виде весьма натуральных (конечно, реквизит, но всё-таки…) кровавых сцен. Так что уберите детей от экранов!

Возрастное ограничение: 18+

Сериал «Быть Эрикой», Канада, 2009 год

Режиссёры — Крис Грисмер и другие;

В главных ролях: Эрин Карплак, Рейган Пастернак, Майкл Райли, Кэтлин Лэски и другие.

«В погоне за прошлым она споткнулась о будущее», — таким образом охарактеризовал главную героиню сериала Эрику Стрэйндж её психотерапевт доктор Том.

Жизнь девушки трудно назвать счастливой и благополучной. Кажется, для этого есть все возможности, но то и дело она оказывается перед лицом непреодолимых препятствий.

«Я просто задыхаюсь от того, как вы все мной недовольны», — сообщает героиня.

Почему так? Оказывается, корень проблемы – в детской аллергии на орехи!

Встреча с психотерапевтом кардинально меняет жизнь Эрики. Доктор Том обладает суперсилой — он отправляет девушку в прошлое, где ей предстоит искать ответы на свои вопросы. Избавиться от нажитых комплексов, перестать жить ожиданиями окружающих. Стать тем, кем она и должна быть, — Эрикой.

Ключевой момент — доктор Том только помогает своей пациентке осуществить временной «перескок». А разбираться с проблемами и их истоками она будет сама! В чём, собственно, и заключается суть любой работы с психотерапевтом.

Возрастное ограничение: 16+

Сериал «Обмани меня» («Теория лжи»), США, 2009 год

«Все врут!» — убеждён талантливый психолог, доктор Кэл Лайтман.

Его специализация — ложь во всех её проявлениях. Лайтману достаточно бросить беглый взгляд на человека, наблюдая за мимикой, жестикуляцией — невербальными способами коммуникации, чтобы точно вычислить желание обмануть.

Эту способность Лайтмана нередко использует ФБР в расследовании особо сложных и запутанных преступлений. Нередко психологу и его команде удаётся вытащить из тюрьмы невиновного или, наоборот, отправить за решётку преступника. Именно это стало причиной того, что сам Кэл Лайтман и его семья оказались в серьёзной опасности. Не будем раскрывать карты — сюжет держит зрителя в напряжении до самого конца.

Перед нами классическая история борьбы добра со злом. В итоге гениальный специалист побеждает, поскольку действует на светлой стороне. Фильм стал мировым бестселлером благодаря великолепному подбору актёров и потрясающей игре неповторимого Тима Рота в роли доктора Лайтмана.

Возрастное ограничение: 16+

Сериал «Даг», Норвегия, 2010 год

Режиссёры — Эйстейн Карлсен, Тува Новотны;

В главных ролях: Атле Антонсен, Тува Новотны, Андерс Баасмо Кристиансен, Агнес Киттелсен и другие.

Нередко психологи действуют довольно экстравагантными, парадоксальными методами, балансируют на грани фола. В этом убеждает зрителя норвежский комедийный сериал «Даг».

Главный герой — семейный консультант Даг Рифнес. Клиенты обращаются к нему, чтобы с помощью специалиста разобраться в проблемах с мужем или женой. Но в большинстве случаев Даг предлагает парам нетривиальное решение — развестись, чтобы сохранить отношения.

Выстраивать отношения с Дагом Рифнесом непросто. Он отличается наблюдательностью, отличным пониманием человеческих слабостей, прямотой и не выносит самолюбования. Но, как это часто бывает с талантливыми специалистами (самый яркий пример — доктор Хаус), действительно незаменим в ситуациях, кажущихся безвыходными.

Возрастное ограничение: 16+

«Опасный метод», Великобритания — Германия — США — Канада, 2011 год

Драма, которая была бы заурядным любовным треугольником, если бы не… Главными героями картины стали основоположники психоанализа Зигмунд Фройд (да-да, именно так, привычная для многих фамилия «Фрейд» — неточность перевода!), его ученик Карл Густав Юнг и их пациентка (по совместительству любовница) Сабина Шпильрейн.

Сабина проходит курс лечения у Фройда в связи с истерическим складом личности. Тому есть объяснение: в детстве она подвергалась насилию и жестокому обращению. Именитый психиатр считает, что лучший способ терапии в данном случае сводится к известному «клин клином вышибают». Но не учёл, что привлекательная девушка распространит свои чары и на его ученика, Юнга.

Фильм основан на реальных фактах, но не стоит воспринимать его как документальный. В его основу легла пьеса «Исцеление беседой» сценариста фильма Кристофера Хэмптона. То есть попытка художественного осмысления проблем психоанализа путём исследования биографий отцов-основателей.

Возрастное ограничение: 16+

Сериал «Психологини», Россия, 2017 год

Отечественный кинематограф немного отстаёт в освещении актуальной темы от мирового. Но и у нас есть достойные примеры — комедийно-драматический сериал «Психологини» посвящён нелёгкой работе и жизни трёх женщин-психотерапевтов.

Вика, Таня и Алина окончили факультет психологии 10 лет назад. У каждой из них своя более или менее успешная практика. Вот только почему-то на личном фронте сложности у всех. У Тани всё наперекосяк, Вика вполне профессионально кошмарит домашних, Алина никак не может остановиться в поиске половинки. Кто же поможет психологу, если не коллега-психолог? Подруги решили стать психотерапевтами друг для друга.

Примечательно, что каждая серия (всего в сериале 42 эпизода) раскрывает тот или иной психологический термин, — неплохой ликбез для тех, кому интересна тема.

Возрастное ограничение: 16+

Конечно, фильмы о психотерапии и собственно психотерапия ни в коем случае не синонимы. Более того, надо иметь в виду: представления режиссёра, образы, созданные актёрами, могут повлиять на наше восприятие происходящего на экране.

Но только на экране! В действительности — иначе. Человек, к которому вы приходите за психологической помощью, — серьёзный специалист, прошедший обучение. Он умеет перестраиваться в соответствии с индивидуальным запросом клиента. Как школьный учитель, оставляет личное за пределами класса — рабочего кабинета.

Вряд ли вы встретите откровенного фрика, истероида, экзальтированного экстраверта и тому подобное. Всё это — в кино. Но и оно необходимо, чтобы мы могли переключиться с собственных проблем. Увидеть, что не всё так мрачно и безнадёжно. Просто немного отдохнуть. То есть хороший фильм или сериал тоже обладает лёгким психотерапевтическим эффектом. Проверено на себе — попробуйте и вы!