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Фильмы про психологию — 15 фильмов и сериалов о психотерапии

Рассказываем, как тема общения врача и пациента появилась на киноэкранах и приобрела популярность.

15 лучших фильмов и сериалов о психотерапии
© Чемпионат.com

Часто мы носим переживания, даже очень тяжёлые, внутри себя. Если становится совсем невмоготу, ищем «жилетку», в которую можно выплакаться. Некоторые даже топят горе в стакане. Но с внедрением в массовое сознание слова «психотерапевт» нам стало проще грамотно и безопасно выражать эмоции.

Первые упоминания о прототипах психотерапевтического лечения можно найти даже у древних римлян. Во II веке до н.э. знаменитый врач того времени Соран Эфесский предлагал в процессе исцеления пациента «пользоваться полезным действием тех или иных внешних впечатлений, занятных рассказов и новостей».

Попытки лечения при помощи бесед предпринимались на протяжении фактически всей истории медицины. Но лишь в конце XIX века появился сам термин психотерапия (от греч. psyche — душа и therapeia — лечение). Его автором стал английский психиатр Дэниел Хак Тьюк, назвавший этим словом одну из глав своей книги «Иллюстрация влияния разума на тело».

Искусство, как зеркало, отражает социально значимые явления и процессы. Неудивительно, что психотерапия вышла на киноэкран.

Как это было?

На протяжении десятилетий изображение пары «психотерапевт — пациент» менялось так же, как трансформировались представления о роли этого специалиста в нашей жизни.

Поначалу, когда личным опытом общения с психологом или психотерапевтом обладали немногие, фильмы отчасти формировали эти представления. Многие, не понимая сути профессии, относились к её представителям с опаской.

Пожалуй, первый такой пример — культовый фильм-нуар Альфреда Хичкока «Заворожённый» (1945 г.). Сюжет разыгрывается в психиатрической больнице, куда приезжает новый главврач взамен внезапно исчезнувшего. Доктор Констанс Питерсен поначалу влюбляется в новичка. Однако вскоре в её душе поселилось сомнение. Долгие беседы (суть психотерапевтические сеансы) с новым начальником помогают Констанс вывести самозванца на чистую воду и заодно раскрыть тайну исчезновения настоящего руководителя клиники.

Своей работой Хичкок задал высочайшую планку. «Заворожённый» был номинирован на «Оскар» сразу в шести номинациях и получил высшую награду в области кино за лучшую музыку. Неудивительно: какой же психологический триллер без соответствующего музыкального сопровождения?

Шли годы и десятилетия — психотерапия прочно вошла в жизнь общества сначала на Западе, а в конце ХХ века – и в России. Сегодня свой психотерапевт – настолько же необходимый специалист, как, скажем, гинеколог и стоматолог.

Для мастеров кино тема психотерапии тоже из разряда «эксклюзива» перешла в категорию привычных тем. Можно и покритиковать, и посмеяться.

Так, в фильме Вуди Аллена «Кое-что ещё» (2003 г.) человек приходит на приём к психотерапевту, но тот лишь многозначительно кивает головой, делает какие-то записи и фактически никак не направляет пациента.

Заметим, сегодня к этому специалисту вряд ли бы выстроилась очередь из клиентов. Нам такой сеанс психотерапии представить уже трудновато. Но до некоторых пор дела обстояли именно таким образом.

Ситуация «говорящий пациент — молчаливый психолог» отражена и в комедии «Чумовая пятница» (2003 г.). Дочь оказывается в теле матери-психотерапевта. Она мало понимает в разрешении сложных ситуаций, а значит, выход тот же: кивать головой, время от времени вставляя реплику вроде «что вы при этом чувствовали?».

Десакрализация образа психотерапевта произошла, когда стало понятно: каждый из этих небожителей (так представлялось многим поначалу) — обычный человек со своими достоинствами и недостатками. На экранах всё чаще стали появляться образы специалистов, которые так или иначе нарушают этический кодекс:

  • Вступает в интимные отношения с клиентом, как доктор Ловенштейн (роль исполнила неповторимая Барбара Стрейзанд) в фильме «Повелитель приливов»;
  • Проявляет агрессию — психолог Шон Мэгуайр (исполняет Робин Уильямс) нападает на пациента. (Заметим, главный герой фильма «Умница Уилл Хантинг» в исполнении Мэтта Дэймона старательно выводил его из себя.)

Вариантов множество, как и в жизни.

Сегодня мировым кинематографом создано немало фильмов и сериалов, раскрывающих тему общения пациента с психотерапевтом с разных ракурсов. Выбирайте то, что вам интересно!

Ещё 10 фильмов и сериалов о психотерапии

«Обыкновенные люди», США, 1980 год

«Если ты не чувствуешь боль, ты не чувствуешь вообще ничего», — говорит психотерапевт подростку Конраду.

Это два центральных персонажа фильма, в котором знаменитый актер Тимоти Хаттон впервые появился на экране. Для актрисы Элизабет Макговерн эта картина стала также первой работой в кино.

Конрад переживает непростое время в жизни. На обычные проблемы переходного возраста наложились переживания из-за гибели в аварии старшего брата. Сам юноша выжил, но теперь испытывает чувство вины. Непросто складываются и отношения в семье. Как и Конрад, его родители испытывают тяжёлые чувства из-за произошедшей трагедии. Фактически самые близкие люди оказались разобщены, отчуждены друг от друга. Пожалуй, больше всех повезло Конраду — в его жизни появился доктор Тайрон Бергер.

Возрастное ограничение: 16+

«Прекраснодушные мечтатели», Канада, 1990 год

  • Режиссёр — Джон Кент Харрисон;
  • В главных ролях: Колм Фиор, Вендел Мелдрам, Колин Фокс, Том МакКэмус и другие.

Сюжет картины переносит нас в XIX век, когда обычной терапией в психиатрии считались ледяные ванны, привязывания к кровати, смирительные рубашки, а за малейшее неповиновение пациента наказывали розгами. Строго говоря, главный герой фильма, доктор Бекк, не психотерапевт, а клинический психиатр. Он руководит клиникой, где проходят лечение пациенты с лунатизмом и другими расстройствами психики.

В отличие от абсолютного большинства коллег, Бекк не разделяет представлений о том, что психиатрия должна носить карательный характер. Он ещё сильнее укрепляется в своём мнении после поездки в Америку на конференцию, посвящённую вопросам лечения душевнобольных людей.

Режиссёр фильма Джон Кент Харрисон ввёл в сюжетную линию картины известного американского поэта Уолта Уитмена, известного своими гуманистическими взглядами. Бекк знакомится с Уитменом, они становятся друзьями и уже вместе прилагают усилия для того, чтобы вывести издевательства над людьми из арсенала психиатрии.

Возрастное ограничение: 16+

«Анализируй это», США, 1999 год

В кресле у психотерапевта оказываются представители самых разных классов, сословий, профессий, если, конечно, профессией можно назвать гангстерство. Но так или иначе психологические проблемы у главы клана Пола Витти могут вылиться в войну кланов, противостояние с ФБР, да и вообще чреваты кучей неприятностей.

На своё (не)счастье, малоизвестный семейный психоаналитик Бен Собел зацепил крыло машины подручного Витти. Денег, чтобы оплатить ремонт дорогущего авто, у Собела нет. Но в качестве оплаты ущерба он предлагает свои услуги.

Определённо психоаналитик поначалу не представлял, с кем ему предстоит иметь дело (а даже если бы представлял, выбора всё равно не было). Все его планы летят в тартарары: Витти не намерен считаться с личным временем, границами и прочими эфемерностями Собела.

Иметь дело с главой мафиозного клана оказалось очень непросто.

«Я ведь имел в виду совсем другую семью», — заметил психоаналитик.

Но профессия обязывает работать с любыми клиентами.

Возрастное ограничение: 16+

Сериал «Пациенты», США, 2008 год

  • Режиссёры — Пэрис Барклай и другие;
  • В главных ролях: Гэбриэл Бирн, Мелисса Джордж, Блэр Андервуд, Миа Васиковска и другие.

Американский ремейк израильского проекта «В лечении». Если вы всё ещё сомневаетесь в том, стоит ли обращаться к психотерапевту, для начала можно изучить вопрос по этому циклу весьма правдоподобных (хотя и прошедших художественную обработку) историй из кабинета специалиста.

С 2008 по 2010 год было снято четыре сезона сериала — 106 эпизодов. Выхода каждой новой серии зрители ждали с неизменным нетерпением. В чём же секрет успеха «Пациентов»?

Главное достоинство сериала — возможность понять, с какими разными проблемами можно обратиться к психотерапевту (главную роль Пола Уэстона сыграл Гэбриэл Бирн), как избавиться от страха перед визитом. И в этом плане «Пациенты» стали своего рода репетицией, тренировкой для миллионов людей в мире.

Примечательно, что высокий интерес к сериалу продемонстрировали сами представители профессионального сообщества. Кто-то хвалит, кто-то ругает. Но никто не прошёл мимо, не остался равнодушным. И это бесспорный аргумент в пользу того, чтобы посмотреть «Пациентов».

Возрастное ограничение: 16+

«Антихрист», Дания — Германия — Франция — Польша — Италия — Швеция, 2009 год

Выдающийся мастер мирового кино Ларс фон Триер не прошёл мимо темы психотерапии в своём творчестве. Фильм ужасов «Антихрист» напоминает зрителю, что не всегда психотерапия эффективна там, где требуется помощь другого специалиста — психиатра.

Супружеская пара теряет ребёнка. На этой почве у жены происходит помутнение рассудка. Однако лечение в психиатрической клинике, по мнению мужа, малоэффективно. Будучи психотерапевтом, он пытается лечить супругу самостоятельно. Возможно, это одна из его серьёзнейших профессиональных ошибок.

Триеровские работы занимают достойное место в мировой коллекции ужастиков. «Антихрист» не стал исключением. Фильм примечателен, кроме великолепной режиссуры, работы сценариста, актёров, ещё и тем, что во время съёмок сам Триер страдал депрессией.

Трудно сказать, удалось ли ему преодолеть это состояние в процессе работы над фильмом. Но публике точно нервы пощекотал: минимум четыре человека упали в обморок на премьере при виде весьма натуральных (конечно, реквизит, но всё-таки…) кровавых сцен. Так что уберите детей от экранов!

Возрастное ограничение: 18+

Сериал «Быть Эрикой», Канада, 2009 год

«В погоне за прошлым она споткнулась о будущее», — таким образом охарактеризовал главную героиню сериала Эрику Стрэйндж её психотерапевт доктор Том.

Жизнь девушки трудно назвать счастливой и благополучной. Кажется, для этого есть все возможности, но то и дело она оказывается перед лицом непреодолимых препятствий.

«Я просто задыхаюсь от того, как вы все мной недовольны», — сообщает героиня.

Почему так? Оказывается, корень проблемы – в детской аллергии на орехи!

Встреча с психотерапевтом кардинально меняет жизнь Эрики. Доктор Том обладает суперсилой — он отправляет девушку в прошлое, где ей предстоит искать ответы на свои вопросы. Избавиться от нажитых комплексов, перестать жить ожиданиями окружающих. Стать тем, кем она и должна быть, — Эрикой.

Ключевой момент — доктор Том только помогает своей пациентке осуществить временной «перескок». А разбираться с проблемами и их истоками она будет сама! В чём, собственно, и заключается суть любой работы с психотерапевтом.

Возрастное ограничение: 16+

Сериал «Обмани меня» («Теория лжи»), США, 2009 год

«Все врут!» — убеждён талантливый психолог, доктор Кэл Лайтман.

Его специализация — ложь во всех её проявлениях. Лайтману достаточно бросить беглый взгляд на человека, наблюдая за мимикой, жестикуляцией — невербальными способами коммуникации, чтобы точно вычислить желание обмануть.

Эту способность Лайтмана нередко использует ФБР в расследовании особо сложных и запутанных преступлений. Нередко психологу и его команде удаётся вытащить из тюрьмы невиновного или, наоборот, отправить за решётку преступника. Именно это стало причиной того, что сам Кэл Лайтман и его семья оказались в серьёзной опасности. Не будем раскрывать карты — сюжет держит зрителя в напряжении до самого конца.

Перед нами классическая история борьбы добра со злом. В итоге гениальный специалист побеждает, поскольку действует на светлой стороне. Фильм стал мировым бестселлером благодаря великолепному подбору актёров и потрясающей игре неповторимого Тима Рота в роли доктора Лайтмана.

Возрастное ограничение: 16+

Сериал «Даг», Норвегия, 2010 год

Нередко психологи действуют довольно экстравагантными, парадоксальными методами, балансируют на грани фола. В этом убеждает зрителя норвежский комедийный сериал «Даг».

Главный герой — семейный консультант Даг Рифнес. Клиенты обращаются к нему, чтобы с помощью специалиста разобраться в проблемах с мужем или женой. Но в большинстве случаев Даг предлагает парам нетривиальное решение — развестись, чтобы сохранить отношения.

Выстраивать отношения с Дагом Рифнесом непросто. Он отличается наблюдательностью, отличным пониманием человеческих слабостей, прямотой и не выносит самолюбования. Но, как это часто бывает с талантливыми специалистами (самый яркий пример — доктор Хаус), действительно незаменим в ситуациях, кажущихся безвыходными.

Возрастное ограничение: 16+

«Опасный метод», Великобритания — Германия — США — Канада, 2011 год

Драма, которая была бы заурядным любовным треугольником, если бы не… Главными героями картины стали основоположники психоанализа Зигмунд Фройд (да-да, именно так, привычная для многих фамилия «Фрейд» — неточность перевода!), его ученик Карл Густав Юнг и их пациентка (по совместительству любовница) Сабина Шпильрейн.

Сабина проходит курс лечения у Фройда в связи с истерическим складом личности. Тому есть объяснение: в детстве она подвергалась насилию и жестокому обращению. Именитый психиатр считает, что лучший способ терапии в данном случае сводится к известному «клин клином вышибают». Но не учёл, что привлекательная девушка распространит свои чары и на его ученика, Юнга.

Фильм основан на реальных фактах, но не стоит воспринимать его как документальный. В его основу легла пьеса «Исцеление беседой» сценариста фильма Кристофера Хэмптона. То есть попытка художественного осмысления проблем психоанализа путём исследования биографий отцов-основателей.

Возрастное ограничение: 16+

Сериал «Психологини», Россия, 2017 год

Отечественный кинематограф немного отстаёт в освещении актуальной темы от мирового. Но и у нас есть достойные примеры — комедийно-драматический сериал «Психологини» посвящён нелёгкой работе и жизни трёх женщин-психотерапевтов.

Вика, Таня и Алина окончили факультет психологии 10 лет назад. У каждой из них своя более или менее успешная практика. Вот только почему-то на личном фронте сложности у всех. У Тани всё наперекосяк, Вика вполне профессионально кошмарит домашних, Алина никак не может остановиться в поиске половинки. Кто же поможет психологу, если не коллега-психолог? Подруги решили стать психотерапевтами друг для друга.

Примечательно, что каждая серия (всего в сериале 42 эпизода) раскрывает тот или иной психологический термин, — неплохой ликбез для тех, кому интересна тема.

Возрастное ограничение: 16+

Конечно, фильмы о психотерапии и собственно психотерапия ни в коем случае не синонимы. Более того, надо иметь в виду: представления режиссёра, образы, созданные актёрами, могут повлиять на наше восприятие происходящего на экране.

Но только на экране! В действительности — иначе. Человек, к которому вы приходите за психологической помощью, — серьёзный специалист, прошедший обучение. Он умеет перестраиваться в соответствии с индивидуальным запросом клиента. Как школьный учитель, оставляет личное за пределами класса — рабочего кабинета.

Вряд ли вы встретите откровенного фрика, истероида, экзальтированного экстраверта и тому подобное. Всё это — в кино. Но и оно необходимо, чтобы мы могли переключиться с собственных проблем. Увидеть, что не всё так мрачно и безнадёжно. Просто немного отдохнуть. То есть хороший фильм или сериал тоже обладает лёгким психотерапевтическим эффектом. Проверено на себе — попробуйте и вы!

Фильмы и сериалы
Анализируй это
Антихрист
Оскар
Чумовая пятница
Пациенты
Психологини
Мелисса Джордж
Колин Фокс
Джо Витерелли
Сабина Шпильрейн
Моника Реймунд
Дэниэл Сакхайм
Келли Уильямс
Тимоти Хаттон
Андерс Кристиансен
Мэри Мур
Роман Фокин
Билли Кристал
Элизабет Макговерн
София Каштанова
Джадд Херш
Анастасия Панина
Кристофер Хэмптон
Харольд Рэмис
Ларс фон Триер
Лиза Кудроу
Роберт Рэдфорд
Анна Старшенбаум
Тим Рот
Уолт Уитмен
Уиллем Дефо
Дональд Сазерленд
Кира Найтли
Шарлотта Генсбур
Вигго Мортенсен
Альфред Хичкок
Густав Юнг
Дэвид Кроненберг
Венсан Кассель
Роберт де Ниро
Майкл Фассбендер
Вуди Аллен
ФБР