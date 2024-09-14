«Король Талсы»: чем крут сериал про ветерана мафии со Сталлоне

В воскресенье, 15 сентября, на стриминге Paramount+ начинается второй сезон криминального сериала «Король Талсы», где Сильвестр Сталлоне изображает пожилого члена мафии, который выходит на свободу после 25 лет заключения и принимается строить свою преступную империю. Шоураннером проекта выступает Тейлор Шеридан — создатель хитового неовестерна «Йеллоустон», сценарист «Убийцы» Дени Вильнева и «Любой ценой» Дэвида Маккензи. В преддверии премьеры новых серий кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков рассказывает, чем подкупает «Король Талсы».

© Кадр из фильма

Дуайт «Генерал» Манфреди (Сильвестр Сталлоне), пожилой капо нью-йоркской мафиозной семьи, выходит на свободу после четверти века в тюрьме. Но вместо почетной пенсии и заслуженной компенсации (за молчание) командируется в Талсу — второй по величине город Оклахомы, пронзенный знаменитой трассой 66. Там Генерал должен с нуля построить филиал криминальной империи. Команда под задачу собирается в импровизационном режиме: возле аэропорта находится амбициозный паренек-таксист (Джей Уилл), в скромном кофешопе — обеспеченный директор (Мартин Старр), который еще не знает, что ему нужна «крыша», а в ковбойском кабаке — легкий на подъем владелец-бармен (Гаррет Хедлунд). Не менее стремительно Манфреди обзаводится и противниками, причем по обе стороны закона: гангстеру придется столкнуться с байкерами под предводительством опасного ирландского бандита (Ричи Костер), а также с правоохранителями в лице ФБР и АТФ (Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ).

В начале 70-х годов студия Paramount не дала Сильвестру Сталлоне сняться в массовке первого «Крестного отца» Фрэнсиса Форда Копполы, однако спустя полвека в каком-то смысле одумалась: страшно представить, но «Король Талсы» — первая крупная телевизионная роль 78-летней звезды «Рэмбо» и «Рокки». Дебют перспективного артиста состоялся под руководством Тейлора Шеридана — одного из ведущих специалистов по экранной маскулинности последних лет. Дожив до 40 лет и покончив с не самой выдающейся актерской карьерой (она открылась сериалом «Крутой Уокер: Правосудие по-техасски» с Чаком Норрисом, а зенита достигла в первых сезонах «Сынов анархии», где кинематографист сыграл принципиального копа), Шеридан переметнулся по другую сторону камеры. Сперва он как сценарист отметился полнометражной трилогией о «современном американском фронтире» («Убийца» Дени Вильнева, «Любой ценой» Дэвида Маккензи и режиссерский дебют «Ветреная река»), а после зарекомендовал себя талантливым шоураннером. Его главное телевизионное творение — неовестерн «Йеллоустон», обросший пятью сезонами и горстью спин-оффов, — криминальная сага о семье, которая держит скотоводческое ранчо в Йеллоустонском нацпарке.

«Короля Талсы», который на стриминге Paramount+ соседствует с криминальной драмой «Мэр Кингстауна», шпионским триллером «Спецназ: Львица» и вестерном «Законники: Басс Ривз» (это не считая проектов из вселенной «Йеллоустона»), можно было бы назвать «Кланом Сопрано» со Сталлоне, если бы не приверженность Шеридана к «абсурдно простым» сюжетам. Шоу действительно сложно уличить в изощренности, причем по всем фронтам: оно не бог весть как написано, снято и сыграно, отчего выглядит, пожалуй, даже слишком просто, если не сказать примитивно — и не в лучшем смысле отдает эфирным телевидением нулевых. Тем не менее каким-то магическим образом «Король Талсы» страшно затягивает, так что невольно чувствуешь себя владельцем того самого кофешопа: не успеваешь оглянуться, как заявляется Сталлоне и берет над тобой шефство.

Разумеется, местное обаяние преимущественно держится как раз на сталлоновской харизме — имеющиеся тут плюсы, пожалуй, даже в сумме не перевесили бы отсутствие в кадре артиста. Которое, вопреки его жалобам на количество времени, нужного для съемок целого сезона телешоу (для Сталлоне это, как мы помним, в новинку), к счастью, откладывается — у сериала вот-вот должен стартовать второй сезон, который вышел даже длиннее на один эпизод (а сам ветеран экрана, судя по возникшим сценарным кредитсам, стал только глубже вовлечен в проект).

В «Короле Талсы» Сталлоне выступает в привычном амплуа дедушки классической закалки, у которого есть еще порох (эта история тянется как минимум с первых «Неудержимых», вышедших в 2010 году), но мафиозный лоск в сочетании с пейзажем из станков-качалок и ковбойских шляп придает происходящему недостающего шарма. Ничего нового здесь в сущности нет и со стороны Шеридана, способного что угодно поженить с вестерном: нью-йоркской мафии относительно спокойная Талса видится своего рода фронтиром, требующим освоения, — вот вам и новый сериал. Впрочем, главное — правильно расставленные приоритеты, а остальное приложится. У «Короля Талсы» в этом смысле все схвачено: постельные сцены сериал деликатно обходит стороной, что заметно усиливает комедийный эффект, и подробно останавливается на том, как Сталлоне общается со светофором, фотографируется на документы и в приподнятом настроении зачитывает кринжовый монолог про местоимения.

Дата выхода (2 сезон): 15 сентября 2024 года

Продолжительность: 10 серий по 40 минут

Создатель: Тейлор Шеридан

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Андреа Сэвадж, Джей Уилл, Мартин Старр, Гарретт Хедлунд, Макс Каселла, Доменик Ломбардоцци, Винсент Пьяцца, Эй Си Питерсон, Ричи Костер, Дана Дилейни, Аннабелла Шиорра

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