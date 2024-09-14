Триллер по-советски: какие фильмы в СССР были самыми страшными

Существует мнение, что в советские годы практически не снимались фильмы ужасов. Якобы предпочтение отдавалось другим жанрам. На самом же деле это не так. В СССР появилось множество хоррор-кинолент, в основу которых легли произведения литературной классики. Их наверняка стоит посмотреть каждому.

«Вий»

Этот фильм считается лучшим советским ужастиком. Снят же он был по произведению Николая Васильевича Гоголя. Со съëмочной группой, а также исполнителями ролей, регулярно происходила какая-то «чертовщина». Правда, позже мистическое стечение обстоятельств объяснили «PR-кампанией». Мол, для повышения зрительского интереса требовалось создать вокруг картины ореол загадочности.

«Десять негритят»

Сюжет картины практически полностью повторяет сюжет оригинала — одноимённого романа Агаты Кристи. Десять человек под разными предлогами оказываются на Негритянском острове. Каждый из них слышит записанный на пластинку смертный приговор, а в замке на столе находятся фигурки негритят. После смерти очередного «островитянина», одна из них таинственным образом исчезает.

«Господин оформитель»

Этот фильм зрителям преподнесли как первый советский мистический триллер. Сюжет вращается вокруг художника Платона Андреевича, который в 1908 году находится в поисках модели для манекена. Он находит девушку Анну, больную чахоткой. Как только художник завершает работу, девушка умирает. А спустя шесть лет, прозябающему в бедности Платону поступает заказ от богача Грильо. Художник знакомится с его супругой, которая оказывается как две капли воды похожа на умершую Анну…

«Письма мёртвого человека»

Постапокалиптический триллер вышел на экраны практически в одно время с аварией на Чернобыльской АЭС. В фильме ракетчик допускает оплошность, в результате чего мир погружается в ядерную зиму. Герои фильма — небольшая группа выживших, члены которой пытаются наладить быт в совершенно новых условиях.

«Дикая охота короля Стаха»

Готический триллер был снят в 1979 году. Кинолента рассказывает о молодом фольклористе Андрее Белорецком. Он приезжает в белорусское Полесье для того, чтобы собрать народные предания. Селится мужчина в поместье Надежды Яновской, которая и рассказывает этнографу страшную легенду о короле Стахе. Время от время он устраивает охоту на старинный род. Именно последней представительницей этой династии и является Яновская, буквально со дня на день ожидающая смерти. Тогда Белорецкий решает помочь женщине.

«Жажда страсти»

Мистический триллер посвящён женщине, обвинённой в убийстве мужа. Душой подозреваемой завладели тёмные силы, которые её разрушают. Не исключено, что после просмотра этого ужастика у киноманов может появиться боязнь зеркал. Уж слишком много их в этом фильме.