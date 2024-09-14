В Железноводске покажут любимые советские кинокомедии с пленки 35 мм

В ставропольском городе-курорте Железноводске готовятся к открытию нового кинофестиваля "FERRUM-24", который проведут с 26 по 29 сентября.

© Российская Газета

Зрителям предложат обширную кинопрограмму, киноконцерты и рок-концерты, уникальную выставку, интерактивные площадки, мастер-классы и творческие встречи с популярными артистами, а также - ночь сериалов.

Как сообщает пресс-служба фестиваля, зрители получат уникальную возможность увидеть культовые советские комедии с пленки. В импровизированном кинотеатре под открытым небом разместится оборудование - портативная мобильная киноустановка для демонстрации кинофильмов, напечатанных на кинопленке.

С 35-миллиметровой пленки будет демонстрироваться специальная программа, приуроченная к столетию киностудии "Мосфильм". Кинопоказы будут организованы совместно с Госфильмофондом России и проектом "Кинопередвижка". Покажут всенародно любимые фильмы: "Иван Васильевич меняет профессию", "Кавказская пленница" и "Любовь и голуби". "Программа погрузит зрителей в первозданную атмосферу старого доброго кинематографа. Можно будет увидеть любимые советские фильмы такими, как их задумывал автор", - отметили организаторы фестиваля.

Кроме того, на фестивале будет представлена выставка редких плакатов к советским фильмам из хранилища Госфильмофонда - бесценного наследия отечественного кино. Главный киноархив страны располагает обширной коллекцией, насчитывающей около 80 тысяч названий - от немых кинокартин конца XIX века до современных российских и зарубежных фильмов. Здесь также хранятся около 450 тысяч единиц материалов, имеющих отношение к киноискусству: сценарии, монтажные листы, фотографии, киноплакаты и другие материалы по истории кино.

Во время проведения фестиваля между городами Кавказских Минеральных Вод гостей будут перевозить бесплатные шаттлы.

Кстати

В последний день работы фестиваля - 29 сентября - на площади Ferrum состоится киноконцерт-закрытие "Кавказская пленница и другие…", посвященный творчеству выдающегося советского комедиографа Леонида Гайдая. Зрители услышат песни: "Помоги мне", "Песня про зайцев", "Остров невезения", "Песенка о медведях", "Звенит январская вьюга…". После завершения концерта участники и гости фестиваля увидят фильм-сюрприз, который снимался в регионе Кавказские Минеральные Воды.