Вышел трейлер «улучшенного» финала «Атаки титанов»

Опубликован эпичный трейлер "Последней атаки" - финала линейки "Атака титанов" (Attack on Titan Movie: The Last Attack / 18+).

Ролик - это нарезка ключевых моментов заключительных эпизодов шоу, позже смонтированных в фильм. То есть речь идет о 2,5-часовой компиляции. Но это не умаляет ценности проекта. С учетом, что "Атака" - одно из главных событий в мире аниме последних лет.

Кроме того, при монтаже создатели - как заявлено - улучшили звук.

Японский релиз - 8 ноября.

Оригинальная манга выходила с 2009 года, став одной из самых успешных в истории индустрии. Экранизация стартовала в 2013-м. Действие развернуто в постапокалиптической альтернативной реальности, где остатки человечества изводят гигантские монстры.