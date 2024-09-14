Расписание выхода третьего сезона сериала «Извне»
22 сентября стартует третий сезон сериала «Извне». Шоу рассказывает о затерянном в лесу городке, который берёт в плен каждого, кому не посчастливилось проехать по его пути — покинуть это место оказывается невозможно. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих монстров из леса.
В третий сезон войдёт десять эпизодов — новые серии будут выходить каждую неделю в стриминговом сервисе MGM+. Премьера финала состоится 24 ноября.
Расписание выхода третьего сезона сериала «Извне»
Эпизод Дата выхода
1-я серия 22 сентября
2-я серия 29 сентября
3-я серия 6 октября
4-я серия 13 октября
5-я серия 20 октября
6-я серия 27 октября
7-я серия 3 ноября
8-я серия 10 ноября
9-я серия 17 ноября
10-я серия 24 ноября