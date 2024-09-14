22 сентября стартует третий сезон сериала «Извне». Шоу рассказывает о затерянном в лесу городке, который берёт в плен каждого, кому не посчастливилось проехать по его пути — покинуть это место оказывается невозможно. Днём невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих монстров из леса.

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В третий сезон войдёт десять эпизодов — новые серии будут выходить каждую неделю в стриминговом сервисе MGM+. Премьера финала состоится 24 ноября.

Расписание выхода третьего сезона сериала «Извне»

Эпизод Дата выхода

1-я серия 22 сентября

2-я серия 29 сентября

3-я серия 6 октября

4-я серия 13 октября

5-я серия 20 октября

6-я серия 27 октября

7-я серия 3 ноября

8-я серия 10 ноября

9-я серия 17 ноября

10-я серия 24 ноября