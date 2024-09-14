Расписание выхода второго сезона сериала «Исправление и наказание»
16 сентября состоится премьера первых эпизодов продолжения сериала «Исправление и наказание». Второй сезон расскажет о повышении Алёны Неверовой в должности – она станет исполняющей обязанности начальника колонии. В новой должности она настолько погрузится в работу, что почти перестанет видеть грань между светом и тьмой.
Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — новые серии будут выходить каждый день на телеканале ТНТ. Премьера финала состоится 19 сентября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Исправление и наказание»
Эпизод Дата выхода
1-я серия 16 сентября
2-я серия 16 сентября
3-я серия 17 сентября
4-я серия 17 сентября
5-я серия 18 сентября
6-я серия 18 сентября
7-я серия 19 сентября
8-я серия 19 сентября