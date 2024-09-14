16 сентября состоится премьера первых эпизодов продолжения сериала «Исправление и наказание». Второй сезон расскажет о повышении Алёны Неверовой в должности – она станет исполняющей обязанности начальника колонии. В новой должности она настолько погрузится в работу, что почти перестанет видеть грань между светом и тьмой.

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Во второй сезон войдёт восемь эпизодов — новые серии будут выходить каждый день на телеканале ТНТ. Премьера финала состоится 19 сентября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Исправление и наказание»

Эпизод Дата выхода

1-я серия 16 сентября

2-я серия 16 сентября

3-я серия 17 сентября

4-я серия 17 сентября

5-я серия 18 сентября

6-я серия 18 сентября

7-я серия 19 сентября

8-я серия 19 сентября