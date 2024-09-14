Вышел тизер детектива «Мы здесь, чтобы вам помочь» про призрака-убийцу

Онлайн-кинотеатр Okko опубликовал первый тизер детективного сериала «Мы здесь, чтобы вам помочь». В ролике показали главных героев шоу и ряд паранормальных эпизодов.

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Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko/LOOKFILM.

Проект расскажет о 12-летнем Жене Кирсанове, которому помогают двое охотников за призраками: бывший следователь Максим и его странный немой напарник. Втроём им предстоит установить истинную причину пожара, в котором погибла мать Жени и найти беспощадного призрака-убийцу, способного вселяться в тела своих жертв.

В актёрский состав вошли Арсений Касперович, Алексей Маклаков, Вадим Филипченков, Марьяна Спивак, Сергей Яценюк, Алиса Дмитриева, Владимир Веревочкин, Виталий Даушев, Мария Лисовая и другие. Кресло режиссёра занял Дмитрий Тюрин («Рубеж», «Жажда»).

Сроки и дата выхода шоу пока не раскрываются.