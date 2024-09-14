Питер Динклэйдж и Джош Бролин — на первых кадрах комедии «Братья»

Журналисты издания Entertainment Weekly опубликовали первые кадры комедии «Братья». На них изображены в своих амплуа актёры Питер Динклэйдж, Джош Бролин и другие.

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Лента расскажет о близнецах, которые пошли на своё последнее ограбление. Мок, исправившийся преступник, вынужден вернуться в игру под влиянием своего коварного брата Джейди, пообещавшего им одну-единственную работу, которая может обеспечить их на всю жизнь. Они отправляются в путешествие по стране, уворачиваясь от пуль, закона и властной матери.

Также в актёрский состав вошли Тейлор Пейдж, Гленн Клоуз, Брендан Фрейзер, М. Эммет Уолш, Дженнифер Лэндон и Тед Фергюсон. Режиссёром проекта выступил Макс Барбаков («Зависнуть в Палм-Спрингс»).

Премьера «Братьев» состоится 10 октября в ограниченном числе кинотеатров, а 17-го — в стриминговом сервисе Amazon Prime Video.

Первые кадры