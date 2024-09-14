Кинофестиваль «Мир знаний» откроет лента «Как Иван Пигарев сон изучал»

Санкт-Петербург готовится принять XIX Международный фестиваль научно-популярного кино и исследовательских фильмов "Мир знаний". Он пройдет с 19 по 22 сентября.

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В афише форума - 50 лент из России, Испании, США, Кыргызстана, Индии, Ирана и Китая.

"Все чаще на стыке культуры и науки рождаются произведения искусства. Интересно, что именно эта идея объединяет конкурсные фильмы фестиваля. Все ленты можно назвать попыткой или экспериментом культурной интерпретации научного знания", - отмечает программный директор фестиваля "Мир знаний", доцент кафедры киноведения ВГИК им. С. А. Герасимова Мария Безенкова.

Фильмом открытия фестиваля "Мир знаний" станет научно-биографическая лента "Как Иван Пигарев сон изучал" режиссера Юлии Киселевой. Это лента о профессиональном пути легендарного российского физиолога, который выдвинул новую гипотезу о предназначении сна. Отметим, что на фильм Киселевой в этом году также обращала внимание "Российская газета".

В международном конкурсе покажут семь лент. В том числе фильмы о будущем в эпоху ИИ "Век искусственного интеллекта" (реж. Алан Сенкель, США, 2024); о феномене древнего Аральского моря в Казахстане "Воспоминания о море" (реж. Лаура Каррау Паскуаль, Испания, 2023); о тайне Вселенной и Большом адронном коллайдере "Сквозь темную материю" (реж. Марьям Махиева, Россия, 2024); о спасении дикий зверей и проблеме привязанности "Территория привязанности" (реж. Настя Тарасова, Россия, 2023); а также о технологии и духовности посреди старого парка развлечений в Китае "Увядания и фантазии парков" (реж. Ченьлян Чжу, Китай, 2022).

Кроме того, в этом году впервые выделен Национальный конкурс. Он представляет собой панораму лучших отечественных научно-популярных фильмов за последние два года. Здесь зрители увидят семь документальных фильмов о природных явлениях, биохимических и физических процессах, легендарных ученых, культуре, искусстве и многом другом.

Организаторы подчеркивают, что стать зрителем любого из кинопоказов можно уже сегодня - нужно лишь предварительно зарегистрироваться на сайте.