Авторы «Бэтмен: Крестоносец в плаще» работают над вторым сезоном

Недавно продюсер мультсериала «Бэтмен: Крестоносец в плаще» Мэтт Ривз пообщался с журналистами издания Collider. В ходе разговора он поделился, что команда уже в поте лица работает на вторым сезоном анимационного шоу.

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Также Ривз выразил надежду, что проект продлят на третий сезон. Ожидается, что продолжение «Крестоносца в плаще» выйдет в 2025 году, однако точная дата пока неизвестна.

Проект выступает переосмыслением мифологии знаменитого супергероя в эстетике 1940-х годов с глубоким погружением в тонкости психологии персонажей. В сериале фигурируют Женщина-кошка, Ядовитый плющ, Риддлер, Пингвин, Лоис Лейн и другие.

Над шоу также работал продюсер Брюс В. Тимм — соавтор культового мультфильма про Бэтмена из 1990-х. Увидеть его почерк в особой стилистике не составит труда.