Кто такие сериалье и почему это занятие набирает популярность

В сети стремительно набирает популярность новая профессия — сериалье. Название образовалось от слов «сериал» и «сомелье». «Вечерняя Москва» узнала, в чем заключается ее смысл и какие еще необычные услуги предлагают сегодня в сети.

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Как вы уже могли догадаться по названию, сериалье — это человек, который придет на помощь любителям сериалов. Особенно к тем, кому бывает трудно определиться с выбором, что именно посмотреть. Ведь новинки многосерийных фильмов появляются в онлайн-кинотеатрах практически каждую неделю. Эксперт готов не только подобрать подходящий сериал по вашим интересам, но и обсудить его после просмотра.

Большинство сериалье просят почасовую оплату, но точную сумму не называют. В объявлениях пишут, что цена договорная.

И это не единственная оригинальная услуга, которую предлагают в сети. Тех, кто жаждет экстремальных ощущений, предприимчивые автолюбители готовы прокатить «с ветерком». Цена стартует от двух тысяч рублей. Притом заплатить за такое «развлечение» придется дополнительно: штрафы за нарушения ПДД не входят в стоимость услуги.

Хотите открыть свое дело, но не знаете, за что схватиться? Тогда вам точно нужен специалист, который за 5 тысяч рублей придумает вам бизнес-идею. Такая услуга, оказывается, пользуется большой популярностью.

А профессиональные «искатели» вещей готовы найти любой предмет гардероба по вашему вкусу. За одну тысячу рублей специалист готов пройтись по магазинам и обнаружить ту самую кофту, которая вам приснилась.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Зулия Лоикова, специалист по управлению персоналом: