Фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон» близится к завершению

Сериалы последних двух дней едва ли станут самым ожидаемым проектом по версии фестиваля. Эта награду заберут либо «Аутсорс» Глигорова, либо «Дети перемен» Тарамаева и Львовой. Но любопытные работы есть.

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Например, сериал «Фарма». Выйти на платформе Premier он должен был еще в мае, но возникли проблемы. Вероятно, с Роскомнадзором. «Фарма» — Breaking Bad, но с благими целями. Снова, как в «Уроке» и «Детях перемен», история о братьях. В главных ролях — Марк Эйдельштейн и Никита Павленко. Младший — Антон, болен редким генетическим заболеванием, приводящим к летальному исходу. Квота на препарат ограниченная. Модная глава местного горздрава заявляет семье: «У города полно проблем, а бюджет у нас один», поэтому «пошли вон, и инвалида своего заберите». Годовой курс стоит млн долларов. У семьи таких денег нет, и старший Миха задумывается о создании подпольной лаборатории, чтобы сварить его самостоятельно по найденному в интернете рецепту. Впечталениями о картине делится актер Никита Павленко:

Никита Павленко актер «Мы можем обратить внимание многих на проблему, на которую, к сожалению, не обращают внимания. Я называю эту роль — ролью Архангела Михаила, который изгнал дьявола из Ада. Есть такой человек, такой герой, который борется с плохим. Но при этом он настолько хороший, что, может быть, даже где-то немного плохой. Я бы не стал так сильно централизовать проблему братской любви или еще чего-то. Нам завидно после просмотра «Урока», но мы вам предложим немного другое».

Кстати, для сериала, который должен выйти 19 сентября, Марк Эйдельштейн написал целый рэп-альбом. Платформа Kion презентовала сериал «Первый номер» про внутреннюю кухню российского глянца и сегодняшний день. На дворе 2022 год — международные медиаконгломераты уходят из страны. Издатель мужского журнала Idol предлагает перезапустить проект под новым названием. Автор сценария, как вы, наверное, поняли — Сергей Минаев, главред журнала «Правила жизни» (бывшего Esquire). По его словам, «Первый номер» — это самый личный проект:

— Три года назад я придумал сериал про чувака, который ничего в глянце не понимает, но приходит редактировать глянцевый журнал. Ну то есть про себя буквально. Потом случилось трагичное событие — мой друг, писатель Эдуард Багиров умер. И мы часть его жизни (в моей авторской обработке) вставили в этот сериал.

— Какие ваши черты есть в герое?

—Наверное, некоторое раздолбайство, легкое отношение к себе, самоирония, цинизм, романтичность. Герой — хороший парень, он просто оказался не в своем месте. И он это место сейчас переделает под себя и выиграет.

Собственно, о герое. Главный редактор российского Idol’а не хочет работать с клоном и уходит с поста. На его место берут некогда известного и модного писателя, роман которого выстрелил в нулевых, и с тех пор он так ничего и не смог написать. О своем герое рассказывает актер Евгений Цыганов:

Евгений Цыганов актер «История про потерянного персонажа. Ему предлагают взять журнал вовсе не для того, чтобы он сделал это здорово, а наоборот, сделал это плохо. Он похож на человека, который способен завалить подобный проект. Он сложный. А вот где там правда в отношении с собой, где настоящее, наносное — вот ему приходится с этим разобраться. Это история, когда человек пытается по осколкам собрать свою жизнь и вообще разобраться, что главное, что ему важно, куда ему двигаться дальше и стоит ли».

Понравился проект от Wink’а — драмеди «Между нами химия» с Сашей Бортич в главной роли. Три года назад у ее героини умер муж. Она воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Но внезапно ей диагностируют рак. Делать опекунами своих родственников она не хочет и начинает искать себе мужчину, которому могла бы доверить детей. Одновременно очень эмпатичная, трогательная, полная сочувствия картина, не лишённая и юмора.

Что же касается фильмов, то в целом фестивальная программа не то чтобы впечатлила. Хорошие картины, но на один раз. Я бы сделала ставку на криминальную комедию «Где наши деньги?» Тверь, 1995 год. Трое друзей решили ограбить местный банк: снесли стену экскаватором и украли миллион. Но оказывается, что в банке было 25 млн, которых теперь там нет. Получилось смешно, драйвово и бодро.