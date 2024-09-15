Самым ожидаемым сериалом фестиваля «Новый сезон» стала драма «Аутсорс»

Драма "Аутсорс" с Иваном Янковским в роли надзирателя тюрьмы стала самым ожидаемым сериалом по мнению участников фестиваля онлайн-кинотеатров "Новый сезон", передает корреспондент ТАСС.

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Премьера сериала состоится в 2025 году в онлайн-кинотеатре Okko. Проект рассказывает, как в 1996 году, накануне принятия Россией моратория на смертную казнь, в тюрьму особого назначения выходит новый надзиратель Константин (Иван Янковский). Встретившись с отцом одной из жертв, Константин понимает, что именно близкие люди имеют право на исполнение наказания. Заручившись поддержкой коллег, он придумывает новый бизнес - отдавать исполнение смертной казни на аутсорс.

Роли в сериале "Аутсорс" также исполнили Эльдар Калимулин, Данил Стеклов, Мила Ершова, Карина Александрова и другие.

"Мы брали консультанта - того, кто работал в подобных тюрьмах, для того, чтобы все-таки придать некой органичности, естественности. Ходили по нескольким тюрьмам, когда искали объекты для того, чтобы что-то еще понять, ощутить. Создать в себе какое-то ощущение того, что это такое - работать в таком заведении, что это вообще за место, как живется тем, кто за решеткой, тем, кто с другой стороны решетки и так далее. Это было не просто, но мне еще кажется нашей большой удачей, что мы не совсем окунулись именно в культуру тюремную, а как-то немножко обошли ее стороной. И это больше именно про жизнь, нежели именно про тюрьму", - рассказал ТАСС режиссер проекта Душан Глигоров.

Другие награды и номинации фестиваля

Лучшим фильмом фестиваля "Новый сезон" стал проект "Кинопоиска" - криминальная драма Владимира Зинкевича "Где наши деньги?". По сюжету трое парней из маленького городка в поисках легких денег решают обчистить местный банк. Вооружившись экскаватором, они вламываются в хранилище и выносят оттуда все. Но наутро после налета грабители узнают, что из банка украдено 25 млн рублей. Тут-то в воздухе и повисает вопрос: "Где наши деньги?", потому что на самом деле они вынесли из банка всего лишь миллион.

Героем "Нового сезона" признали Евгения Цыганова - он сыграл главную роль в сериале Kion "Первый номер" режиссера Клима Козинского. Проект рассказывает историю популярного в прошлом писателя Константина Иноземцева, который получает шанс перезапустить карьеру, возглавив глянцевый журнал, находящийся на грани закрытия.

Героиней "Нового сезона" стала Саша Бортич, сыгравшая главную роль в драмеди "Между нами химия" Карины Чувиковой - он выйдет в онлайн-кинотеатре Wink.ru. Режиссер сериала также получила награду в номинации "Открытие "Нового сезона" - ее присуждает попечительский совет.

Сюжет проекта разворачивается вокруг Тани - днем в одиночку она воспитывает двоих детей, а по ночам работает в такси. Когда Таня узнает о серьезном диагнозе, ее беспокоит только одно: с кем останутся ее дети, если болезнь окажется сильнее? Поэтому она решается найти достойного мужчину и женить его на себе, чтобы в случае чего он позаботился бы о детях.

Специальный приз фестиваля "Новый сезон" получил сериал "Последний богатырь. Наследие" режиссера Антона Маслова. Продолжение сказочной трилогии режиссера Дмитрия Дьяченко выйдет в онлайн-кинотеатре Start 27 сентября. Позже его покажут в эфире телеканала "Россия". Действие в сериальном продолжении "Последнего богатыря" развернется спустя 20 лет после событий третьего полнометражного фильма франшизы - "Последний богатырь: посланник тьмы". Съемки проекта шли четыре года, а работа над компьютерной графикой в сериале заняла 350 тыс. часов.

О фестивале

В следующем году на фестивале появится новая номинация - "Лучший дженерик платформы".

"У нас вводится новая номинация. Это будет номинация "Лучший дженерик от платформы". Дженерик - это представление сезона платформы. Это то, что вы видели перед каждым сериалом", - объявила со сцены продюсер и директор фестиваля Полина Зуева.

Она также поблагодарила всех гостей и команду фестиваля.

"Я хочу вас всех поблагодарить за невероятную дружелюбную атмосферу, которую вы устроили. Это было просто потрясающе", - добавила она.

Фестиваль "Новый сезон" прошел на сочинском курорте "Роза Хутор" с 9 по 14 сентября. В рамках фестиваля крупнейшие российские платформы Start, Kion, Okko, "Кинопоиск", Premier, "Иви" и Wink.ru представили главные премьеры сезона 2024-2025 годов.