Психолог назвал топ-5 мотивирующих фильмов

Недавние исследования психологов показали, что просмотр мотивирующих картин может не только помочь справиться со стрессом и усталостью, но и стать источником уверенности в себе и вдохновения для решения жизненных проблем. Психолог Анна Рязанова в интервью изданию «Доктор Питер» поделилась списком фильмов, которые, по её мнению, способны изменить восприятие жизни и вдохновить на действия.

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Рязанова отметила, что в каждом из рекомендованных фильмов главные герои сталкиваются с серьезными испытаниями, но их стойкость и желание преодолеть трудности приводят к успеху.

«Эти картины показывают, как важно не сдаваться перед лицом сложностей и искать пути для изменений», — подчеркнула эксперт.

В топе фильмов, рекомендованных психологом, первое место занял фильм «Одержимость» (2014), который иллюстрирует сложные отношения между учителем и учеником, демонстрируя силу упорства и стремления к совершенству.

На втором месте находится «Мирный воин» (2006), рассказывающий о молодом гимнасте, который теряет всё из-за серьезной травмы, но находит в себе силы двигаться дальше.

Третью позицию занимает культовая картина «Форрест Гамп» (1994), повествующая о простом человеке с ограниченными возможностями, который, несмотря на все преграды, переживает невероятные приключения и вдохновляет окружающих своей добротой.

Четвертое место в списке заняла картина «Дикая» (2014), основанная на реальной истории девушки, преодолевшей множество жизненных испытаний.

Завершает топ-5 фильм «Временные трудности» (2018), который также затрагивает темы борьбы и внутренней силы.