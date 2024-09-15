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«Красоте по-американски» с Кевином Спейси — 25 лет. Почему она остается одним из самых популярных фильмов 1990-х?

15 сентября исполняется 25 лет со дня выхода в прокат «Красоты по-американски» Сэма Мендеса, одного из самых ярких режиссерских дебютов девяностых, который подарил зрителям целую пачку незабываемых образов, а самому фильму — пять «Оскаров» и стабильное место в топ-250 лучших картин всех времен по версии посетителей сайта iMDB. «Лента.ру» вспоминает историю создания «Красоты» и рассказывает, как она прошла проверку временем.

Почему «Красота по-американски» остается одним из самых популярных фильмов 90-х
© Lenta.ru
  • Дата выхода: 15 сентября 1999 года;
  • Страна: США;
  • Продолжительность: 2 часа 2 минуты;
  • Режиссер: Сэм Мендес;
  • В ролях: Кевин Спейси, Аннетт Беннинг, Тора Берч, Мина Сувари, Уэс Бентли, Крис Купер.

В первой половине девяностых начинающий телесценарист Алан Болл увидел на прилавке со свежей прессой комикс, посвященный нашумевшей истории Джоуи Буттафуоко и Эми Фишер. Отношения этой пары начались после того, как шестнадцатилетняя Фишер пригнала разбитую машину своих родителей в ремонтную мастерскую Джоуи. Через пару лет, в мае 1992-го, Эми приехала, чтобы рассказать жене Джоуи об их бурном романе, но когда Мэри Джо Буттафуоко не захотела ее слушать, Фишер выстрелила ей в затылок. Болл был потрясен тем, как быстро сюжет из реальной жизни стал материалом для коммерческого использования. Так Алан получил первый импульс для пьесы, которую поначалу писал для себя. В этот текст Болл, работавший в тот момент над ситкомами «Сибил» и «Грейс в огне», изливал всю желчь, накопившуюся при наблюдении за лицемерием, косностью и цинизмом окружающих.

Несмотря на то что к концу съемок «Красоты по-американски» текст пережил десяток редакций, фундамент драматургической конструкции был заложен с самого начала. В центре — Лестер Бернэм, клерк, в одночасье решивший изменить свою жизнь. Он увольняется с ненавистной работы, устраивается в закусочную, вспомнив юность, а в свободное время качается, чтобы охмурить подругу дочери, школьницу Анжелу. Параллельно разворачиваются истории жены Лестера — риелторши Кэролайн, которая перешагивает грань нервного срыва, затеяв адюльтер с конкурентом, а также сюжеты, посвященные дочери Бернэмов и соседской семье Фиттсов.

Закончив первую редакцию, Болл отложил пьесу в стол, решив, что она вряд ли подходит для театральной постановки. Однако в 1997-м он вернулся к этому тексту, когда сменил агента и решил попробовать заявить о себе в качестве серьезного киносценариста.

В итоге сценарий под названием «Красота по-американски» оказался в студии DreamWorks, которая занялась поисками постановщика. Продюсеры видели режиссером кого-то из лучших — Майка Николса, Роберта Земекиса, Терри Гиллиама, от «Красоты по-американски» отказалось в общей сложности около двадцати человек. Согласился же Сэм Мендес — британский театральный режиссер, который только что возродил на Бродвее знаменитое «Кабаре». По словам Мендеса, в сценарии Болла его привлекло сходство с его любимым фильмом Вима Вендерса «Париж, Техас», где Америка представлена неким условным мифологическим пространством. Иными словами, Мендес увидел возможность вслед за Вендерсом предложить взгляд чужака-европейца на американскую мечту.

На главные роли студия хотела протолкнуть актеров первой величины — можно пофантазировать, каким получился бы фильм, если бы Лестера и Кэролайн сыграли Брюс Уиллис и Хелен Хант, а был и такой вариант. Мендес же изначально видел в центре дуэт Кевина Спейси и Аннет Беннинг. Спейси говорил, что удивился предложению Мендеса, поскольку на тот момент был известен благодаря «Обычным подозреваемым» и «Семи», где сыграл жестоких и беспринципных персонажей.

«Лестер ритмом жизни и порывистостью куда ближе к тому, кем я являюсь на самом деле», — говорил об этой роли актер.

Образ Бернэма Кевин и Сэм создавали, анализируя работы Уолтера Маттау и Джека Лемона — и это не единственная отсылка к голливудской классике от влюбленного в Америку Мендеса. «Красота по-американски» буквально переполнена разнообразными символами и аллюзиями, начиная с пролога, цитирующего классический монолог мертвеца из «Бульвара Сансет». По поводу образов из фильма уже написаны километры текста, где подробно разобрана и красная роза (в честь сорта «Американская красотка» фильм получил название), и символика клетки (в этой роли выступает, например, душевая кабина), преследующая Лестера в первой половине картины. Также критики посвятили много времени, пытаясь разобраться, кто же здесь все-таки главный герой и каким образом персонажи зеркалят друг друга (по одной из версий, Анжела — это копия Кэролайн в молодости). Центральный образ летающего в воздухе полиэтиленового пакета — перенесенный в сценарий автобиографический эпизод из жизни Болла, который пережил некий духовный опыт, увидев аналогичную сцену, прогуливаясь около Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. При желании в этой детали можно разглядеть нечто зловещее.

Кстати, Мендес и Спейси потратили некоторое время, снимая полет Лестера Бернэма над родной субурбией — с этой сюрреалистической сцены фильм должен был начинаться. К счастью, на монтаже Мендес отправил эти кадры в корзину.

«Красота по-американски» сознательно выстроена на манер калейдоскопа, имитирующего энциклопедию жизни американского обывателя. Здесь хватает ярких героев, чтобы глаза разбежались, а чтобы не стало скучно, саркастичные сценки пересыпаны глубокомысленными рассуждениями о природе вещей, истинной красоте и ценности жизни. Такой микс в 1999-м пришелся по душе буквально всем: зрителям (в мировом прокате фильм собрал 356,3 миллиона долларов при бюджете в 15 миллионов), критикам и даже киноакадемикам, которые выдали «Красоте по-американски» пять «Оскаров» — в том числе за лучший фильм, режиссуру и лучшую мужскую роль.

Мендес действительно попал в нерв времени. Сегодня «Красота по-американски» идет в паре с «Бойцовским клубом», вышедшим в том же 1999-м. Эти два фильма ретроспективно определяют конец девяностых в Голливуде, когда борьба с культом потребления и элементы абсурдизма покорили мейнстримовый кинематограф. «Бойцовский клуб», к слову, был кассовым провалом, культовый статус заработал позднее и несколько лучше прошел проверку временем. Это и неудивительно: фильм Дэвида Финчера сделан радикальнее и придуман скрупулезнее, чем картина Мендеса.

В своем дебюте британец продемонстрировал мастер-класс по пусканию пыли в глаза: сделанная на мейджоре «Красота по-американски» неведомым образом среди прочего подарила Сэму статус артхаусного светила.

На деле же Мендес одновременно интеллектуал и пошляк — довольно частое, вообще говоря, сочетание в среде современных художников. Если попытаться вычленить из «Красоты по-американски» какие-то мысли, то получится сборник общих мест, из которых самое опасное заключается в том, что настоящая красота — это, строго говоря, смерть. Однако Мендес, видимо, подозревая о недостатке глубины в исходном материале, аранжировал его с фантастической эффектностью. Розовые лепестки, вылетающие из декольте Анжелы (Мина Сувари) забыть невозможно — так же как и финальный взгляд Кевина Спейси или плывущий к его затылку ствол пистолета. Все эти фокусы отвлекают и от абсолютно театрального построения мизансцен, и от не очень умелого монтажа, и от того факта, что Болл явно вдохновлялся «Стеклянным зверинцем» Теннесси Уильямса. Если бы за постановку взялся кто-то менее амбициозный, то фильм наверняка выглядел бы просто оммажем великому драматургу.

Сегодня «Красота по-американски» сама по себе выглядит не слишком эффектно, однако очевидно, что фильм подарил будущее типажам, приемам и мотивам, без которых современное американское (и не только) кино было бы иным.

Мендес и Болл предсказали не только скуфов и альтушек, но и бум любительского видео — линия Рики Фиттса с его гигантским видеоархивом и маниакальной преданностью видоискателю выглядит свежо и сегодня. Также отчасти «Красота по-американски» является прообразом всех мемов про то, что делать, если ты «мертв внутри». С другой стороны, по лекалам Мендеса сегодня сделано большинство теледрам из так называемого премиального сегмента телевидения. Без «Красоты по-американски» «Большая маленькая ложь» или «Отыграть назад» лишились бы ноток саркастической язвительности и стали бы куда менее выносимыми. Грошовая пошлая мелодрама и сегодня раз за разом обретает глубину так же, как пакетик, полощущийся на ветру, стал объектом искусства и последним эффектным фокусом поп-культуры девяностых. Самого же Лестера Бернэма при желании можно счесть предтечей Уолтера Уайта, ведь «Во все тяжкие» — это тоже история про то, как никчемный мужчина обретает счастье на пороге гибели.

Наконец, картина стала важнейшей строчкой сразу в нескольких резюме. Сам Мендес в будущем поставил и «Дорогу перемен», и два фильма бондианы. Алан Болл так и не сделал карьеры в кино, зато на телевидении создал два классических шоу — «Клиент всегда мертв» и «Настоящая кровь». Ну, а для Спейси образ Бернэма стал началом восхождения к вершине «Карточного домика», а сегодня — индульгенцией, которую не отменить никакими скандалами. Напоследок заметим, что реальность оказалась саркастичнее и прихотливее фантазий Алана Болла: вдохновившая его Эми Фишер вышла из тюрьмы в 1999-м, а впоследствии стала писательницей и порноактрисой.

Фильмы и сериалы
Клиент всегда мертв
Красота по-американски
Дорога перемен
Бойцовский клуб
Оскар
Карточный домик
Настоящая кровь
Во все тяжкие
Большая маленькая ложь
Уолтер Маттау
Хелен Хант
Алан Болл
Майк Николс
Уэс Бентли
Крис Купер
Дэвид Финчер
Роберт Земекис
Брюс Уиллис
Кевин Спейси
Сэм Мендес
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