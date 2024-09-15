Российскую драму «Филателия» признали лучшим фильмом фестиваля «Киношок»

Драма российского режиссера Натальи Назаровой "Филателия" получила главный приз "Золотая лоза" за лучший полнометражный фильм на 33-м международном фестивале "Киношок" в Анапе. Об этом ТАСС рассказали в оргкомитете фестиваля.

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"Главный приз фестиваля "Золотая лоза" за лучший полнометражный фильм получила российская кинолента "Филателия", режиссер - Наталья Назарова, продюсер - Денис Ковалевский", - говорится в сообщении.

События фильма "Филателия" разворачиваются вокруг главной героини - девушки, живущей в небольшом мурманском городке. Она работает на почте и коллекционирует марки, ищет друзей и ждет встречи со своим будущим избранником. Также в данной номинации специальным дипломом "За оригинальное художественное решение" был отмечен фильм иранского режиссера Маниде Хекмат "Отбросы и тряпичные куколки".

По итогам фестиваля лучшей короткометражкой признана спортивная драма Влады Лавреновой "Здесь и сейчас". В конкурсе детских фильмов "Киномалышок" лидером признана семейная приключенческая комедия "Мухадракон" режиссера Татьяны Колгановой. В номинации многосерийных художественных телевизионных фильмов "ТВ Шок" первый приз зрительских симпатий получила семейная многосерийная комедия режиссера Дмитрия Невзорова "Дядя Леша".

Диплом и специальный приз - сертификат номиналом 1 млн рублей на продвижение на площадке "ВКонтакте" - был вручен короткометражной ленте в жанре фэнтези "Мама, я улетаю домой" режиссера Ивана Аникеева.

О фестивале

33-й международный фестиваль "Киношок" проводился в Краснодарском крае с 8 по 14 сентября. Целями фестиваля являются выявление и профессиональная поддержка талантливых кинематографистов, возрождение национальных культур России и сопредельных государств, а также способствование сотрудничеству между кинематографистами разных стран. Порядка полутора тысяч гостей посетили конкурсные и внеконкурсные показы, на которых было представлено более 40 фильмов из шести стран.