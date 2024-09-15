Зрители выбрали лучший мультфильм лета-2024

Погода на улице далеко не осенняя — кажется, даже природа решила продлить лето, а мы и не против. Но кое-чему пора всё же смениться — летним мультфильмам на осенние.

© кадр из фильма

В начале сентября мы устроили соответствующее голосование — и теперь пришла пора подводить его итоги. Расположили ваших фаворитов по результатам от меньшего к большему, самый-самый успешный ждёт поздравлений внизу материала. Готовы увидеть победителя?

9 место: «Гарольд и волшебный мелок»

Последнее слово: Фильм в России так и не вышел официально, так что зрители не получили возможности с ним познакомиться. А, тем временем, проект любопытный — он основан на детской книге, да и сеттинг не самый распространенный. Истории о попаданцах, видимо, приелись зрителям, а фильм гордо приземлился на последнюю строчку нашего топа.

8 место: «Побег из лабиринта времени»

Последнее слово: Братья-медведи Бриар и Брамбл из китайской франшизы «Медведи-соседи» снова попали в передрягу, но что-то пошло не так. Мультфильм, по оценкам зрителей, получился хорошим, но, видимо, летом все были в отпуске и на дачу, забыв заглянуть в кино.

7 место: «Эмма в мире лам»

Последнее слово: Милые и пушистые ламы должны бы привлекать зрителей, но тут не сработало — у мультфильма нашлись конкуренты посильнее. Ну ничего, картину можно посмотреть на стримингах — а мы двигаемся к следующему номинанту.

6 место: «Ультрамен: Путь к вершине»

Последнее слово: Всё азиатское сейчас популярно, так что неудивительно, что эта анимационная история прибыла прямиком из Японии на четвёртое место нашего топа.

5 место: «Спасая Бикини Боттом: История Сэнди Чикс»

Последнее слово: В своё время серии про Губку Боба были едва ли не культовыми, поэтому и полнометражные мультфильмы привлекают внимание зрителей. Меняется время, улучшается стиль рисовки, но характеры героев остаются прежними — а это главное.

4 место: «Гадкий я 4»

Последнее слово: История Грю, кажется, слегка теряет в популярности — возможно, зрителям поднадоели бесконечные сиквелы и предыстории. Или, быть может, все устали от миньонов, ведь жёлтые овалы с глазками были популярны очень давно, а тренды сейчас быстротекущие. В любом случае, Грю и его пополнившееся семейство — в середине нашего топа.

3 место: «Лунтик. Возвращение домой»

Последнее слово: Возвращения Лунтика ждали действительно долго — а весной мультфильм вообще завирусился неоднозначной новостью про маму главного героя. Мультфильм в российском прокате оказался очень популярным — видимо, сыграло роль то, что шоу идёт в эфире уже восемнадцать лет, и кое-то из тех, кто смотрел его в детстве, уже воспитывает собственных малышей.

2 место: «Сказочный патруль. Шоу продолжается»

Последнее слово: Приключения девчонок из «Сказочного патруля» продолжаются, а зрители и рады — наблюдать за ними увлекательно каждый раз, а тут у нас ещё и история о противостоянии гномов и эльфов, древнее зло и запутанный детективный сюжет.

1 место: «Головоломка 2»

Последнее слово: Вторая часть пиксаровского мультфильма покорила и читателей Тлум.Ру, и весь мир. Сиквел занял восьмое место в списке самых кассовых фильмов в истории с 1,675 миллиардами долларов, а новая героиня Тревожность покорила не только детей, но и хорошо знакомых с ней взрослых.

Скоро будем вычислять самый ожидаемый мультфильм этой осени, голосуйте, если ещё не успели, и добавляйте наш сайт в закладки, чтобы ничего не пропустить.