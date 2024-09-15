Главный кинофестиваль Дальнего Востока стал международным

В Приамурье в 22-й раз торжественно открылся фестиваль театра и кино "Амурская осень". Праздничная церемония прошла в Амурской областной филармонии, фестиваль открыл его бессменный президент Сергей Новожилов.

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В этом году форум расширил свои границы, он приобрел статус международного. Жюри конкурса полнометражных фильмов возглавляет председатель Союза кинематографистов Кыргызстана Таалайбек Кулмендеев, в команде киношных судей режиссер и сценарист из Турции Нильхан Айдын, индийский режиссер Джатла Сиддарха, китайский кинопродюсер Тан Цзиньжун и российская актриса Мария Шукшина.

В конкурсе "большого метра" за Гран-при фестиваля имени актера и режиссера Валерия Приемыхова будут бороться десять картин. В конкурсе участвуют режиссеры из России, Казахстана, Японии, Индии, Тайваня, Бразилияи Перу, Аргентины, Германии, Ирана, Турции.

На "осени" давно стал традицией конкурс антрепризных спектаклей. В этом году на дальневосточных подмостках будут блистать Сергей Никоненко, Ирина Муравьева, Сергей Тодоров, Петр Красилов, Светлана Чилей.

Амурскому зрителю покажут большую программу короткометражных фильмов.

Артисты с концертами выступят во многих городах и округах региона. Сентябрьские встречи с настоящим искусством стали неотъемлемой частью культурной жизни Приамурья. За фестивальные десятилетия здесь побывали выдающиеся деятели театра и кино со всего мира.

За предстоящую неделю в Благовещенске побывают более двухсот гостей "Амурской осени". Среди них будут любимцы нескольких поколений Лариса Лужина, Наталья Варлей, Татьяна Судец, Ирина Грибулина. Марина Яковлева, Алексей Гуськов.