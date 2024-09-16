В Анапе завершился сентябрьский кинофестиваль «Киношок»

Международный кинофестиваль "Киношок" уже в 33-й раз прошел в Анапе. Традиционно в город-курорт приехали известные актеры, сценаристы и режиссеры со всей России и из стран бывшего СНГ.

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В течение недели в Анапе, а также в Новороссийске, Абинске и Темрюке проходили бесплатные показы конкурсных работ. В этом году в рамках фестиваля "Киношок" состоялись показы полнометражных и короткометражных фильмов, телевизионных проектов "ТВ-ШОК" и картин для детей "Киномалышок".

Как сообщает пресс-служба мэрии курорта, только в Анапе фестивальные просмотры посетило свыше пяти тысяч зрителей. По результатам конкурса лучшим короткометражным фильмом был признана лента "Слишком хорошая Анна". Диплом и специальный приз от информационного партнера фестиваля получил автор картины "Мама, я улетаю домой". Детское жюри присудило первое место фильму "Мухадракон". А главного приза кинофестиваля - "Золотой лозы" - удостоена кинокартина "Филателия", собравшая сразу несколько наград "Киношока".

Три награды завоевал фильм "Последняя цена" режиссера из Абхазии Наура Гармелия. Снятая на Ленфильме картина рассказывает о русской семье, которая уже четверть века живет в Абхазии и выращивает орехи. Как стало известно, в Сухуми премьера ленты запланирована на нынешнюю осень.

А в Анапе торжественная церемония закрытия 33-го Международного кинофестиваля "Киношок" прошла в Городском театре в субботу вечером.