Главным злодеем в мультфильме «Моана 2» выступит Нало

Недавно продюсер мультфильма «Моана 2» пообщался с журналистами издания Entertainment Weekly. В ходе общения он раскрыл, что главным злодеем в грядущей анимационной ленте выступит Нало.

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Вероятно, это будет какое-то злобное древнее божество, которое опасается силы людей. Однако история происхождения и мотивы Нало пока неизвестны.

Нало понимает, что нет ничего опаснее силы людей. Когда они вместе, они могут сделать что угодно. Мир становится их.

Сиквел расскажет, как Моана получит загадочное послание от своих предков и отправится в новое путешествие со своим лучшим другом. Другие детали сюжета пока не раскрываются.

Мировая премьера мультфильма «Моана 2» состоится 27 ноября.