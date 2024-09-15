Фильм «Жизнь Чака» взял главный приз на кинофестивале в Торонто

15 сентября завершился 49-й Международный кинофестиваль в Торонто (TIFF). Главную награду на мероприятии получил фильм «Жизнь Чака», основанный на одноимённом рассказе Стивена Кинга.

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Победители зрительских симпатий кинофестиваля в Торонто

Гран-при – «Жизнь Чака» режиссёра Майка Флэнагана;

Второе место – «Эмилия Перес» режиссёра Жака Одиара;

Третье место – «Анориа» режиссёра Шона Бэйкер.

Полный список победителей доступен по ссылке.

«Жизнь Чака» расскажет историю жизни Чака Кранца наоборот: от его старости к молодости. В актёрский состав вошли Том Хиддлстон, Марк Хэмилл, Карен Гиллан («Стражи Галактики»), Мэттью Лиллард («Крик»), Кейт Сигел («Призрак дома на холме») и другие.

Премьера ленты состоится и в кинотеатрах России, однако точная дата пока не раскрывается.