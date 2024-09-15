Российский фильм «Мой дикий друг» увидят зрители ОАЭ

Приключенческий фильм «Мой дикий друг» выходит в мировой прокат 12 сентября 2024 года. Посмотреть историю семиклассника Саши и дикого лисенка, спасенного мальчиком из рук браконьеров, можно будет в кинотеатрах Дубая. Фильм будет доступен зрителям с английскими и арабскими субтитрами.

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По сюжету семиклассник Саша Меньшиков заканчивает учебный год в новой школе и живёт со своей тётей Ниной в маленьком живописном городке. Мама Саши, известный учёный, на время своей очередной экспедиции привезла его сюда из Москвы. С одноклассниками у Саши не заладилось, после школы он часто в одиночестве гуляет на природе. Однажды в лесу Саша находит маленького лисёнка, попавшего в капкан. Узнав, что за лисёнком охотятся браконьеры, мальчик прячет его в землянке в глубине леса и начинает выхаживать. С этого момента начинается трогательная и полная приключений история о дружбе, ответственности и справедливости.

В роли Саши – Елисей Чучилин, а также в фильме снимались Юля Александрова, Юрий Колокольников, Максим Щеголев, Евгений Шварц, Михаил Башкатов и другие.