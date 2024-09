"Сегун" получил премию Emmy как лучший драматический сериал

НЬЮ-ЙОРК, 16 сентября. /ТАСС/. Сериал "Сегун" (Shogun, 2024) получил телевизионную премию Emmy в номинации "лучший драматический сериал". Трансляцию церемонии вел в воскресенье телеканал ABC.

На награду в этой категории также претендовали "Задача трех тел" (3 Body Problem, 2024), "Медленные лошади" (Slow Horses, 2022 - н. в.), "Корона" (The Crown, 2016-2023), "Утреннее шоу" (The Morning Show, 2019 - н. в.), "Фоллаут" (Fallout, 2024 - н. в.), "Мистер и миссис Смит" (Mr. & Mrs. Smith, 2024 - н. в.) и "Позолоченный век" (The Gilded Age, 2022 - н. в.).

Ранее "Сегун" победил в номинациях за лучшую режиссуру, а также за лучшую мужскую и женские драматические роли.

Премия Emmy, представляющая собой статуэтку крылатой женщины с моделью атома в руках, присуждается Академией телевизионных наук и искусств США за передачи прайм-тайм, транслируемые в вечерние часы самого активного просмотра. 76-я по счету церемония награждения прошла в стенах Peacock Theater в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Эта концертно-театральная площадка способна вместить более 7 тыс. человек.